元フジアナ・渡邊渚、トルコ満喫ショット披露「アジアサイドでムール貝のリゾットを食べてる時の」
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が25日までにInstagramを更新。ソロショットを披露した。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
渡邊が「最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい」と投稿したのは、自身のソロショット。「この写真は、トルコのアジアサイドでムール貝のリゾットを食べてる時の。ここのレストランが美味しくて、滞在中2度も行った！」とつづった。ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
渡邊が「最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい」と投稿したのは、自身のソロショット。「この写真は、トルコのアジアサイドでムール貝のリゾットを食べてる時の。ここのレストランが美味しくて、滞在中2度も行った！」とつづった。ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）