HANAが公式Instagramで、新曲「ALL IN」のソロビジュアルを公開。JISOO（ジス）から1週間にわたって7人分が順次公開され、3月23日に公開されたMAHINA（マヒナ）で出揃った。7人それぞれの個性が際立つ世界観に注目が集まっている。

【写真】HANA「ALL IN」ソロビジュアル（7人分）／7人のMVオフショット

■JISOO（ジス）はギターを手にクールな表情

JISOO（ジス）は、白いギターを手にして登場。シルバーヘアのボブスタイルにブラックを基調とした衣装、チェーンアクセを合わせ、エッジの効いた雰囲気を見せた。

アンプやスピーカーが並ぶ空間でギターを構える姿はロックテイストたっぷり。トランプを手にしたカットでは、ミステリアスな表情も印象的だ。

■NAOKO（ナオコ）はパープルヘアで鮮烈なインパクト

NAOKO（ナオコ）は、鮮やかなパープルヘアが目を引くビジュアルを公開。ストライプジャケットや網タイツ、重ね付けしたアクセサリーを取り入れたスタイリングで、強い個性を放っている。

ビリヤード台の前で鋭い視線を向けるカットや、階段に座り込んだショットも。パープルヘアとのコントラストも鮮やかで、存在感のある仕上がりとなっている。

■YURI（ユリ）はファー帽子×ベルトトップで強気なムード

YURI（ユリ）は、ファー帽子にベルトデザインのトップスを合わせたビジュアルで登場。ブラウン系でまとめたスタイリングにロンググローブやネックレスをプラスし、スタイリッシュな雰囲気を見せている。

ウインクや唇を尖らせた表情のカットでは、遊び心のある魅力ものぞかせる。鏡越しのショットや階段に寄りかかるカットも披露した。

■KOHARU（コハル）はファーコート姿で大人っぽい魅力

KOHARU（コハル）は、ボリューム感のあるファーコートを羽織ったビジュアルを公開。ブラックのサングラスとウェーブヘアを合わせた姿が、大人っぽい雰囲気を引き立てている。

ミラーボールに寄り添うカットではアンニュイな表情を見せ、全身ショットではスタイリングの美しさも際立つ。

■MOMOKA（モモカ）はレオパード柄ファーでクールビューティー

MOMOKA（モモカ）は、レオパード柄のファーアウターを取り入れた衣装で登場。ブロンドのボブヘアにブラックレザーのトップスやミニボトムを合わせ、攻めたスタイリングを見せている。

メタリックな空間の中で堂々と立つ姿や、カメラを鋭く見つめるアップショットでは、クールビューティーな魅力を披露している。

■CHIKA（チカ）は赤いライティングの中で存在感を放つ

CHIKA（チカ）は、赤いライティングが映えるソロビジュアルを公開。ブラックのストラップトップにロンググローブ、チョーカーやパールアクセサリーを合わせたスタイリングで、妖艶なムードを漂わせた。

アップショットではカメラを真っ直ぐ見つめるまなざしが印象的で、艶感のあるリップやシャープなアイメイクも存在感を引き立てている。

■MAHINA（マヒナ）はオレンジファーで華やかに

MAHINA（マヒナ）は、鮮やかなオレンジファーを主役にしたビジュアルで登場。ホワイトトップスにパールアクセサリーを重ねたスタイリングで、華やかさと遊び心を感じさせる仕上がりとなっている。

サングラスを手にしたカットでは強気な表情を見せる一方、焼肉を楽しむシーンでは自然な笑顔ものぞかせ、ギャップある魅力を披露した。

HANAの表現力の幅広さが伝わるビジュアルに、ファンからは「みんなかわいい」「カッコイイとかわいいのギャップたまらん」「この世界観好きすぎてため息でる」「美の暴力」「バチイケ」「みんな自分の魅せ方をわかっててすごい」といった声が寄せられている。

■HANA7人の「ALL IN」MVオフショット