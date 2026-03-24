【チェゴシム】ローソンにて初のくじが発売決定！描き下ろしアートを使用した景品が可愛い
韓国発キャラクター「チェゴシム」初のくじ商品「元気が出るチェゴシムくじ ゴシムちゃんたちのいちにち」が全国のローソン（※一部店舗を除く）ほか雑貨店にて4月24日より順次発売される。
＞＞＞全ての景品をチェック！（写真11点）
「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクター。ゆるくて可愛らしいタッチの作品の登場するのは、色も形もバラバラな ”ゴシムちゃん” たち。すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信している。韓国・中国での展開もあわせたSNS総フォロワー数は現在100万人を超え、アジア圏を中心に人気を集めている。
そんな「チェゴシム」初となるくじは、「ゴシムちゃんたちの1日」をテーマに作者・チェゴシム氏が描き下ろしたアートを使用した、はずれなしの店舗くじ。
「チェゴシム」の定番アイテムであるおまもりカードをモチーフにした「おまもり風カード」をはじめ、ハンドタオルやポーチなど、日常使いしやすいアイテムが景品として登場する。
景品のラインナップは、A賞はマスコット付き時計（うわーんゴシム）。アラーム付きデジタル時計とマスコットフィギュアのセット。
BからF賞はマスコットスタンド。台座と背景が付いた豪華なマスコットフィギュアだ。
G賞は選べるロング巾着。ペンライトやペットボトルが入る大きめの巾着となっている。
HからM賞はカードケースキーホルダー。P賞のおまもり風カードやお気に入りのトレカを入れて持ち運べるカードケースキーホルダーだ。
N賞は選べるハンドタオル。描き下ろしイラストを大きく使用した持ち運びやすいサイズのハンドタオル。
O賞はマチ付きスライダーポーチ【ブラインド】。マチ付きで容量たっぷりのポーチ。コスメポーチとしてや文房具入れ、推し活グッズケースなど幅広い用途でお使いいただける。
P賞はおまもり風カード&ステッカー3枚セット【ブラインド】。描き下ろしのおまもり風カードと、スマホケースにも入れられる使いやすいサイズのステッカー3枚のセット。
そしてラスト賞はブランケット。くじのキービジュアルを使用した大判ブランケット。最後のくじをご購入いただいた方にプレゼントされる。
ゴシムちゃんたちの1日をおたのしみあれ。
（C）choigosim
＞＞＞全ての景品をチェック！（写真11点）
「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクター。ゆるくて可愛らしいタッチの作品の登場するのは、色も形もバラバラな ”ゴシムちゃん” たち。すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信している。韓国・中国での展開もあわせたSNS総フォロワー数は現在100万人を超え、アジア圏を中心に人気を集めている。
「チェゴシム」の定番アイテムであるおまもりカードをモチーフにした「おまもり風カード」をはじめ、ハンドタオルやポーチなど、日常使いしやすいアイテムが景品として登場する。
景品のラインナップは、A賞はマスコット付き時計（うわーんゴシム）。アラーム付きデジタル時計とマスコットフィギュアのセット。
BからF賞はマスコットスタンド。台座と背景が付いた豪華なマスコットフィギュアだ。
G賞は選べるロング巾着。ペンライトやペットボトルが入る大きめの巾着となっている。
HからM賞はカードケースキーホルダー。P賞のおまもり風カードやお気に入りのトレカを入れて持ち運べるカードケースキーホルダーだ。
N賞は選べるハンドタオル。描き下ろしイラストを大きく使用した持ち運びやすいサイズのハンドタオル。
O賞はマチ付きスライダーポーチ【ブラインド】。マチ付きで容量たっぷりのポーチ。コスメポーチとしてや文房具入れ、推し活グッズケースなど幅広い用途でお使いいただける。
P賞はおまもり風カード&ステッカー3枚セット【ブラインド】。描き下ろしのおまもり風カードと、スマホケースにも入れられる使いやすいサイズのステッカー3枚のセット。
そしてラスト賞はブランケット。くじのキービジュアルを使用した大判ブランケット。最後のくじをご購入いただいた方にプレゼントされる。
ゴシムちゃんたちの1日をおたのしみあれ。
（C）choigosim
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