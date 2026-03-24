DOMOTO、ふたりが初めて出会った“5月5日”に48枚目の新曲「またね」発売 7月には東西ドーム公演も決定
DOMOTO（堂本剛、堂本光一）にが48枚目の新曲「またね」を5月5日に発売することが決定した。25日午後8時には、ミュージック・ビデオ（MV）をプレミア公開が決定。さらに7月にはドーム公演の開催も決定した。
【動画】幻想的…！ライブバージョンも公開DOMOTO
2025年12月3日、DOMOTOとしてリアレンジ、ボーカルも新たにレコーディングした「愛のかたまり」を配信。そして2026年、ふたりが初めて出会った日、5月5日に「愛のかたまり」を含む、全曲合作によるシングルをリリースする。
新録曲として各々が2曲ずつ作詩、作曲を手がけた4曲を収録。DOMOTOとして新たなスタートを切ったふたりの心境、想いが詰まった記念すべき作品に仕上がった。表題曲「またね」は、剛が作詞、光一が作曲。昨年12月に実施された初のファンミーティングで制作途中ながら披露された楽曲で、人が人を想う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた DOMOTOならではの刹那ミディアムナンバー。
初回盤A、通常盤に収録の「怖い 怖イ？」は、光一が作詞、剛が作曲したアッパーなラテンテイストの楽曲。DOMOTOの新たな一面が感じられる艶やかでダンサブルな楽曲が完成した。初回盤B、通常盤に収録される「ニュー・アンティック」は、剛が作詞、光一が作曲したファンキーなエレクトロ・ロックチューン。「ニュー」と「アンティック」と相反する言葉が組み合わさることで、価値観や変化ということに対して深み、面白さを演出している。
初回盤C、通常盤に収録の「これから始まる物語」は、光一が作詞、剛が作曲した納粋無垢で心に染み渡るメロディーに、今のふたりの心境がストレートに綴られた歌詩が溶け合い、DOMOTO珠玉のバラードとなった。Storm Labebels Ofcial YouTubeチャンネルにて、あす公開される「またね」のMVは“生まれ変わってもまた会おうね”という想いを軸に描かれた、幻想的で温もりのある内容となっている。
また東西ドーム公演『DOMOTO Concert 2026 〜Stay with me〜』の開催決定。7月15日、16日に東京ドーム、7月22日、23日に京セラドーム大阪で行われる。
【動画】幻想的…！ライブバージョンも公開DOMOTO
2025年12月3日、DOMOTOとしてリアレンジ、ボーカルも新たにレコーディングした「愛のかたまり」を配信。そして2026年、ふたりが初めて出会った日、5月5日に「愛のかたまり」を含む、全曲合作によるシングルをリリースする。
初回盤A、通常盤に収録の「怖い 怖イ？」は、光一が作詞、剛が作曲したアッパーなラテンテイストの楽曲。DOMOTOの新たな一面が感じられる艶やかでダンサブルな楽曲が完成した。初回盤B、通常盤に収録される「ニュー・アンティック」は、剛が作詞、光一が作曲したファンキーなエレクトロ・ロックチューン。「ニュー」と「アンティック」と相反する言葉が組み合わさることで、価値観や変化ということに対して深み、面白さを演出している。
初回盤C、通常盤に収録の「これから始まる物語」は、光一が作詞、剛が作曲した納粋無垢で心に染み渡るメロディーに、今のふたりの心境がストレートに綴られた歌詩が溶け合い、DOMOTO珠玉のバラードとなった。Storm Labebels Ofcial YouTubeチャンネルにて、あす公開される「またね」のMVは“生まれ変わってもまた会おうね”という想いを軸に描かれた、幻想的で温もりのある内容となっている。
また東西ドーム公演『DOMOTO Concert 2026 〜Stay with me〜』の開催決定。7月15日、16日に東京ドーム、7月22日、23日に京セラドーム大阪で行われる。