オズワルド伊藤「抱いてませんでした、1年ぐらい」 “破局”理由追及→告白も「この会話をするには相手の顔が浮かびすぎてる」
お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が、22日放送のABEMA『チャンスの時間』（毎週日曜 後11：00）に出演。以前交際していたお笑いコンビ・蛙亭のイワクラとの破局について言及した。
【写真】こんな時代も…「本当お似合い」「和む〜」伊藤＆イワクラの恋人感あふれる2ショット
番組後半に、結婚を“正義”と掲げる既婚芸人たちが、恋に悩む独身芸人に愛ある説教をする新企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を放送。アドバイザーとして、お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ち、や団のロングサイズ伊藤、ピン芸人・野田ちゃんら新婚の既婚芸人軍団が登場。伊藤は、相談者としてスタジオに現れた。
以前交際していたイワクラとの破局が話題となった伊藤に対し、ノブは「こんなに別れた後の話が、お互いメディアに載る2人珍しい」「イワクラも結構言ってるよね」と話を振る。すると伊藤は「直接言われるより、俺の悪口がLINEニュースで届く方が嫌」と、破局報道後のリアルな困惑を明かし、スタジオの笑いを誘った。
そして、「このぐらいの時期には入籍も考えていた」と本音も明かしつつ、「今の生活では結婚は難しい」「どこまで我を貫いていいのか分からない」という伊藤の切実な悩みに対し、ロングサイズ伊藤は「男と女は抱いていれば全部解決する」と、際どい持論を展開。
伊藤は「抱いてませんでした、1年ぐらいは」と正直に告白。それを受けてロングサイズ伊藤が優しく諭すが、伊藤は「この会話をするには相手の顔が浮かびすぎてる」「これをLINEニュースで届けるわけにはいかない」と慌てて制止する場面も。だがロングサイズ伊藤は、アドバイスを続ける。
また、2人目の相談者としてピン芸人・お見送り芸人しんいちも登場するが、既婚芸人たちからの愛のスパルタ説教は果たして彼らの心に響くのか。
なおこの放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能となっている。
【写真】こんな時代も…「本当お似合い」「和む〜」伊藤＆イワクラの恋人感あふれる2ショット
番組後半に、結婚を“正義”と掲げる既婚芸人たちが、恋に悩む独身芸人に愛ある説教をする新企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を放送。アドバイザーとして、お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ち、や団のロングサイズ伊藤、ピン芸人・野田ちゃんら新婚の既婚芸人軍団が登場。伊藤は、相談者としてスタジオに現れた。
そして、「このぐらいの時期には入籍も考えていた」と本音も明かしつつ、「今の生活では結婚は難しい」「どこまで我を貫いていいのか分からない」という伊藤の切実な悩みに対し、ロングサイズ伊藤は「男と女は抱いていれば全部解決する」と、際どい持論を展開。
伊藤は「抱いてませんでした、1年ぐらいは」と正直に告白。それを受けてロングサイズ伊藤が優しく諭すが、伊藤は「この会話をするには相手の顔が浮かびすぎてる」「これをLINEニュースで届けるわけにはいかない」と慌てて制止する場面も。だがロングサイズ伊藤は、アドバイスを続ける。
また、2人目の相談者としてピン芸人・お見送り芸人しんいちも登場するが、既婚芸人たちからの愛のスパルタ説教は果たして彼らの心に響くのか。
なおこの放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能となっている。