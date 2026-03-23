【BANDAI SPIRITS:4月発売プラモデルスケジュール】 3月23日 公開

BANDAI SPIRITSは、4月のプラモデル発売スケジュールを公開した。

4月はガンプラ、30MLシリーズなどがラインナップ。4月11日に「30MM 1/144 EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ(イミテーション)」、「30MF ネクロスナイト」などが発売を予定し、4月25日にはガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」、「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」の他、「30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)」が発売を予定している。

HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)

30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)

30MM 1/144 EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ(イミテーション)

30MF ネクロスナイト

(C)創通・サンライズ

(C)カラー

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)BANDAI SPIRITS 2023