【TJBB・AOI】聖地巡礼するほど夢中！“推し作品”から“ベストOST”まで語る「韓国ドラマ」トーク♡

LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。今回登場するのはTJBBの末っ子で、いまどきの感性とキレのあるダンスが魅力のパフォーマー・AOI。聖地巡礼するほどハマっている推し作品から、お気に入りのOSTまで、“韓国ドラマ愛”を語ってもらいました。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についても明かしてくれました。

聖地巡礼するほど“推し”の作品から、3年前から好きだという“推しOST”まで。さらに、今チェックしている作品や韓ドラから影響を受けたことなど、AOIの「韓国ドラマ」トークをたっぷりお届けします。

今回、AOIが「美容」「韓国ドラマ」「サイクリング」「筋トレ」の4つのテーマのなかから選んだのは「韓国ドラマ」！

Check! 推し作品

Netflixで今配信されている『恋の通訳、できますか』という作品です。福士蒼汰さんが、日本人の俳優役として出演されています。

第1話がすべて江ノ島で撮られているんですけど、それが好きすぎて…。最近オフができたときに、友だちに付きあってもらって“聖地巡礼”をしました。全く同じシーンのところで写真を撮ったり、神社に行ったりしました。

話の内容としては、男性が通訳、ヒロインが女優という設定で、その2人が恋をしていくエピソードなんですけど、これまで韓ドラをたくさん観てきたなかでも、初めて見るタイプのストーリーでした。

ストーリー自体もすごく面白いですし、映像もとても綺麗なんです。もともと僕は、綺麗な場所や歴史のある場所が好きなんですけど、撮影地も江ノ島だけじゃなくて、カナダのオーロラやイタリアでも撮影されていて。

僕が今後行ってみたいと思っていた場所で撮影されていたので、作品全体として「好きだな」と思いました。世界中、聖地巡礼してみたいですね。

Check! 推し俳優

推し俳優は、ソ・イングクさんです。いろいろな有名な作品に出演されている方なんですが、ドラマによって演じ方が違って、本当にその役柄の人物になっているというか、役によって表情が一変するんです。

僕も今後、俳優に挑戦してみたいと思うので、その目線で見てすごく尊敬しています。

Check! 推し女優

女優さんは、コ・ユンジョンさんです。『恋の通訳、できますか』のヒロインの方です。現在、29歳なんですけど、肌もすごく綺麗で、すごく素敵だなと思いました。

服装もCHANELのアイテムをたくさん身につけていて、そのコーディネートがすごくかっこいいなと思いました。

コ・ユンジョンさんが出演している『還魂』も見たいなと思っています。

Check! 最近の推しOST

Apple Musicで、韓ドラごとのOSTのプレイリストがあるので、好きな作品のプレイリストを聴いたりしています。

『恋の通訳、できますか』も聴きますし、『キング・ザ・ランド』のOSTも聴きます。『キング・ザ・ランド』のなかだと「Keep me busy」が好きです。

Topic AOI的“ベストOST”は？

3年前ぐらいに見た『アビス』というドラマの「Fallin`」という曲が、今でも聴くくらい大好きです。KOTAくんもこのドラマを見たことがあって、曲を流してると「あのOSTじゃん」と必ず反応するくらいKOTAくんも大好きな曲です！

Check! コツコツ派？一気見派？

本当に面白いなと思った作品は一気見しちゃうくらい好きなので、ちょっとした空き時間があったら、ちょこちょこ観る感じです。だいたい1ヵ月に3〜4本くらい観ています。

Check! チェックしている作品

ちょうど見始めたのが『アイドルアイ』という作品です。男性の方がアイドルで、ヒロインの方が弁護士なんですけど、そこから始まる物語がすごく面白いです。今ドハマりしてます！

Check! 韓ドラから影響を受けたこと

登場人物を自分に置き換えて観るのもすごく楽しいですし、客観的に観ても面白いです。

作品のなかでためになることを言っていたら、メモをするくらい、韓ドラから得るものは多いです。ファッションでも、韓国から日本に来ているブームはたくさんあるので、そこから知識を得ることもあります。