「仕事ではなくプライベートでこの可愛さ？」安達祐実、休日ショットに驚きの声「前髪あり珍しいですね」
俳優の安達祐実さんは3月23日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを披露しました。
【写真】安達祐実のプライベートショット
ファンからは「どこからみてもかわいいです」「若すぎて羨ましいゆみちゃん」「前髪あってもかわええ」「仕事ではなくプライベートでこの可愛さ？」「とても美しく素敵です」「いかしてます」「イカ口カワイー」「イカが髭に見えて可愛い」「緑が爽やかで素敵！ 前髪あり珍しいですね」と絶賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】安達祐実のプライベートショット
「とても美しく素敵です」安達さんは「いつかの休日 イカ焼きを食す」とつづり、自身の写真を1枚投稿。お店でイカ焼きを楽しむ様子を披露しています。箸で持ったイカを口元に運び、視線を横に逸らしたキュートなおすまし顔です。鮮やかなグリーンのスウェット姿で前髪を切りそろえ、いつもより幼く見える自然体なスタイルとなっています。
「奨励賞をいただきました！」14日には「本日、第42回浅草芸能大賞にて奨励賞をいただきました！」と、授賞式の衣装ショットを公開していた安達さん。コメントでは、「おめでとう！」「なんでも着こなすよね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)