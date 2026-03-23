この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【意外と知らない】LINEの“掲示板”機能で大事な情報が流れない！「ノート」の活用術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家として活動するYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【意外と知らない】LINEノート機能の裏技」と題した動画を公開した。グループトークなどで会話が盛り上がると、大事な連絡事項や共有した情報が流れてしまい、後から見返すのが困難になることがある。動画では、こうした悩みを解決するLINEの「ノート機能」の基本から、情報を整理しやすくする応用テクニックまでが紹介されている。



ひらい先生（平井友裕）は、通常のトークは情報が次々と流れてしまうフロー型であるのに対し、ノート機能は情報が留まる「掲示板のような役割」を果たすと解説。使い方は簡単で、トーク画面右上のメニュー（三本線）から「ノート」を選択し、「＋」ボタンまたは「ノートを作成」をタップするだけだ。動画内では例として、友だちとの旅行計画における日程、集合場所、持ち物などのテキスト情報を入力し、投稿する様子が実演された。これにより、その後にスタンプや会話が続いても、ノート機能を開けばいつでも重要な情報を確認できるようになる。



さらにひらい先生は、ノートが増えすぎて逆に情報が探しにくくなる事態を防ぐため、「目次みたいな機能もつけることができる」という裏技を紹介した。その方法とは「ハッシュタグ（#）」の活用だ。ノート投稿時に「#旅行予定」や「#テスト」といったハッシュタグを記述しておくと、その文字がリンク化される。閲覧時にそのハッシュタグをタップすれば、同じタグが付いた投稿だけが一覧表示される仕組みだ。既存の投稿もメニューから「編集」を選べば後からタグを追加できるため、関連する写真やメモを効率よく整理・検索することが可能になる。



ひらい先生は、この機能を活用することで、情報が埋もれるストレスから解放されると提案している。旅行の思い出写真や、定期的に確認したい備忘録などをハッシュタグで管理すれば、LINEがいっそう便利な情報共有ツールとなるだろう。