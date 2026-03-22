盛岡の思い出を持ち帰れる！ manordaいわて「また盛岡へ、また赤レンガ館へ行きたい」

記事ポイント 3月14日から販売を開始します。5月31日まで限定店舗で展開します。売上の一部は維持修繕に活用します。 3月14日から販売を開始します。5月31日まで限定店舗で展開します。売上の一部は維持修繕に活用します。

manordaいわては3月14日から、岩手銀行赤レンガ館のオリジナルグッズを販売します。

来館記念として持ち帰れるだけでなく、暮らしの中で盛岡の思い出にふれられるアイテムがそろいました。

売上の一部が岩手銀行赤レンガ館の維持修繕に活用される点も、手に取る楽しさを広げています。

manordaいわて「また盛岡へ、また赤レンガ館へ行きたい」

販売開始日：3月14日販売期間：3月14日〜5月31日販売場所：ビームス ジャパン 盛岡 ポップアップストア販売予定場所：岩手銀行赤レンガ館窓口

岩手銀行赤レンガ館は、盛岡を代表する歴史的建築として親しまれている施設です。

今回のオリジナルグッズは、来館の記念品としてだけでなく、日常の中で盛岡の時間を思い出せる存在として制作されています。

ビームス クリエイティブは、ライフスタイル提案に強みを持つクリエイティブチームです。

その視点を取り入れることで、持ち歩く、貼る、飾るといった暮らしの動作に自然になじむラインナップになっています。

販売は、岩手銀行赤レンガ館を会場にした期間限定の「ビームス ジャパン 盛岡 ポップアップストア」で始まりました。

ポップアップストアの終了後も岩手銀行赤レンガ館窓口で販売予定のため、旅の記念を選ぶ楽しみが続きます。

アクリルキーホルダー

価格：700円(税込)素材：アクリル

来館記念の定番として選びやすいアイテムです。

バッグや鍵に付けて使えるため、盛岡で過ごした時間を毎日の中で身近に感じられます。

ステッカー

価格：400円(税込)仕様：耐水

ノートPCやスマホケース、スーツケースに貼って楽しめるステッカーです。

旅の記憶を身の回りの持ち物に残したい人にうれしいアイテムです。

マスキングテープ

価格：400円(税込)発売：近日発売予定

ラッピングや手帳のデコレーションに使いやすいマスキングテープです。

岩手銀行赤レンガ館の意匠や色味を活かしたオリジナル柄で、暮らしの中に建物の魅力をさりげなく取り入れられます。

盛岡の思い出を日常の中で持ち続けたい人におすすめです。

旅の記念を選びたい人はもちろん、建物の魅力を身近な小物で楽しみたい人にも向いています。

販売は3月14日から5月31日までのポップアップストアで始まり、その後は岩手銀行赤レンガ館窓口でも手に取れます。

manordaいわて「また盛岡へ、また赤レンガ館へ行きたい」の紹介でした。

よくある質問

Q. オリジナルグッズの販売はいつ始まりますか？

3月14日に販売を開始します。

Q. ポップアップストアはいつまで開催されますか？

5月31日までです。

Q. どんなグッズがそろいますか？

アクリルキーホルダー、ステッカー、マスキングテープを用意しています。

Q. 売上はどのように活用されますか？

売上の一部は岩手銀行赤レンガ館の維持修繕に活用されます。

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