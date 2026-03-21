【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年3月23日〜3月29日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月23日〜3月29日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月16日〜3月22日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では思い込めるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分が頑張り続けることが周囲のみんなのためと思えます。その考えを維持していきましょう。良い武器になります。仕事や公の場では仲間が大変そうで元気がなくても自分がやる気を見せることでみんなの希望になれるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
良い意味で盲目になれるようです。相手を喜ばせるために、様々なことを喜んでしていきます。それがちゃんと相手に響いていると思うことができるでしょう。シングルの方は、臨機応変に自分のこだわりを捨てることができる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が他の人への態度を自粛します。
｜時期｜
3月23日 読みが当たる ／ 3月28日 自己アピールを強める
｜ラッキーアイテム｜
プリン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞