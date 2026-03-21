“新”スポーティSUV上陸！

ステランティス ジャパンは2026年3月17日、アルファ ロメオの高性能スポーティSUV「STELVIO Quadrifoglio（ステルヴィオ クアドリフォリオ）」の限定車「STELVIO Quadrifoglio Collezione（ステルヴィオ クアドリフォリオ コレッツィオーネ）」を発表しました。

今回発表された限定車は、アルファロメオのハイパフォーマンスモデルの象徴である四つ葉のクローバー（Quadrifoglio）が、市販車で初めて「Giulia Ti Super」に刻まれた1963年への敬意を込め、その発売年にちなんで全世界で（同時発表のジュリアとあわせて）63台のみが限定生産される希少性の高いモデルです。

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その中でも日本市場に導入されるステルヴィオは、わずか2台（右ハンドル仕様のみ）という極めて少ない枠となっています。

最大の特長は、特別に設定されたボディカラーです。かつての名車「33 Stradale」をルーツとした限定モデルの外装色「Rosso Villa D’Este（ロッソ・ヴィラ・デステ）」を基に再構築された専用色、「STELVIO Collezione Red（ステルヴィオ コレッツィオーネ レッド）」が新設定されました。

SUVの力強いプロポーションと調和する明るい赤で、鮮やかな発色が逞しさと躍動感を印象づけます。

ボディサイズは全長4700mm×全幅1955mm×全高1680mmとなっており、全幅こそ広いものの、全長や全高はトヨタの人気SUV「RAV4」に近いサイズ感に収まっています。

このボディに搭載される心臓部は、最高出力510馬力・最大トルク600Nmを発揮する2.9リッターV型6気筒ツインターボエンジンです。

トランスミッションは電子制御式8速オートマチックを組み合わせ、電子制御式4輪駆動システム「Alfa Romeo Q4」によって強大なパワーを路面へと確実に伝達します。

エクステリアには、カーボン加飾フロントグリルやカーボンミラーハウジングをはじめ、軽量かつ高剛性なカーボンファイバー素材が惜しみなく投入されています。

ダーク仕上げの「STELVIO」ロゴや「Q4」バッジが、特別感をより一層引き立てます。

また、足回りには優れた制動性能と耐久性を備えるカーボンセラミックブレーキを採用。ブレンボ製のブラックキャリパーには、高い耐久性と放熱性を備えるアノダイズド加工（アルマイト加工）が施され、赤い「Alfa Romeo」ロゴが輝きます。

インテリアも特別な空間に仕立てられました。ドアパネルやダッシュボードには赤いステッチが施され、ボディカラーとの統一感を演出します。

前席にはスパルコ社製のカーボンバケットシートを採用し、ヘッドレストには「Collezione」の文字と、シリアルナンバーが刺繍された特別感のある仕立てとなっています。

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ステルヴィオ クアドリフォリオ コレッツィオーネの価格（消費税込）は、2010万円です。

販売はその希少性を踏まえて抽選となり、全国のアルファ ロメオ正規ディーラーにて、2026年3月20日から4月19日までの期間、申込を受け付けます。