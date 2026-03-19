楽天カードと楽天モバイルは、共同キャンペーン「楽天マジ得フェスティバル」を開始した。楽天カードへの新規入会と楽天モバイルの初めての申し込みで最大3万ポイントが進呈されるほか、抽選で「楽天トラベル」の国内宿泊クーポン3万円分が進呈される。

楽天カード新規入会と利用で1万ポイント

楽天カードでは、4月6日10時までにカードへ新規入会し、カード申し込み日の翌月末までに1回以上利用したユーザーを対象に、1万ポイントを進呈する。ポイントの内訳は、新規入会特典の通常ポイント2000ポイントと、利用特典の8000ポイント（うち6000ポイントは期間限定ポイント）。

さらに、7月末までにカードを20万円以上利用すると、抽選で1000名に楽天トラベルの国内宿泊で利用できる3万円分のクーポンが当たる。楽天モバイルを初めて申し込んだユーザーは、このクーポンの当選確率が2倍。ただし、楽天ブラックカードやアルペングループ 楽天カードなどは対象外。

楽天モバイルの新規契約で2万ポイント加算

楽天モバイルでは、楽天カード会員を対象としたキャンペーンを4月13日10時まで実施する。初めて「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を申し込み、4月30日までに開通および専用アプリ「Rakuten Link」で10秒以上の通話を行うことが条件となる。

条件を満たしたユーザーには、2万ポイントの期間限定ポイントが付与される。このポイントは6月～10月にかけて各月4000ポイントずつ分割で進呈され、有効期限は各進呈日から3カ月後の末日まで。