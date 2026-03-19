オウム真理教が１９９５年に起こした地下鉄サリン事件で、被害者の７割以上が現在も目の不調を訴え、２割以上に心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）とみられる症状があることが支援団体の調査でわかった。

事件は２０日に発生から３１年を迎えるが、多くの被害者が後遺症に苦しみ続けている実態が改めて浮かんだ。（貞広慎太朗）

「見えない敵」

「疲れると目の前にすだれがかかった感覚になり、周囲が夕方のように薄暗くなる」。伊藤栄さん（７１）はそんな症状を抱えながら日々を過ごしてきた。

９５年３月２０日朝、教団幹部らが営団地下鉄（現・東京メトロ）の霞ヶ関駅を通る３路線に猛毒の神経ガス・サリンをまいた。１３人が死亡、６０００人超が負傷し、２０２０年には重い後遺症と闘った女性も亡くなった。

その日、通勤中の伊藤さんは日比谷線内でサリンを吸い込んだ。瞳孔が縮んで視界が暗くなる「縮瞳」に加え、息苦しさがあり、鼻水も止まらなくなった。１週間通院した。

１・５だった視力は低下し、乱視による違和感を覚えるようになった。小さな文字は読みづらくなり、事件後は眼鏡を使う。車両の床に流れた透明な液体や周囲でけいれんする乗客の姿が、今も脳裏に焼きついている。「自分の身に何が起こるのか不安があった。見えない敵と戦ってきた年月だった」と振り返る。

区切りつかず

事件被害者らの現状を把握するため、弁護士らでつくる「オウム真理教犯罪被害者支援機構」は昨年１１〜１２月、被害者や家族らの健康状態や気持ちに関する調査を専門家とともに実施した。調査は１４年以来１１年ぶり。連絡先がわかる計１０５８人に調査票を送り、３２３人から回答があった。

同機構が今月公表した調査結果によると、２７６人の被害者のうち、目の不調を訴えた人は前回調査と同様、７割以上に上った。具体的には、「目が疲れやすい」が７９％（前回調査は７６％）、「かすんで見えにくい」が７４％（同７１％）だった。心理テストの結果、被害者の２６％（同２９％）にＰＴＳＤとみられる症状があった。

１８年には、教祖・麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚（執行時６３歳）ら元幹部１３人の死刑が執行され、事件は一つの節目を迎えた。しかし、「執行されても気が晴れなかった」と答えた被害者は４１％に上り、「気持ちに区切りがついた」は７％にとどまった。

調査に携わった筑波大の松井豊名誉教授（社会心理学）は１０日に東京・霞が関で記者会見し、「化学テロによって、今も被害者は『自分の症状がどう変化するかわからない』という未知の不安を強く感じている」と指摘。「健康不安が続く現状が、死刑執行後も気持ちの区切りをつけさせないポイントになっているのではないか」と分析した。

「解散させて」

教団を巡っては、後継団体主流派「Ａｌｅｐｈ（アレフ）」などが今なお活動を続けている。公安調査庁は、アレフが依然として松本元死刑囚の影響下にあり、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があるとみている。

一方、同機構が起こした民事裁判では、アレフに１０億円超の支払いを命じる判決が確定したが、被害賠償は滞っている。調査では、後継団体について被害者の７３％が「解散させてほしい」、６２％が「怒りを感じている」と答えた。

同機構の宇都宮健児理事長は「後継団体からの賠償金の回収を早期に実現し、被害者の救済を進めていきたい」と話している。

◆オウム真理教＝松本智津夫元死刑囚が１９８４年に「オウム神仙の会」を設立し、８７年に「オウム真理教」に改称。若者を取り込み、９５年のピーク時には信者数は１万人を超えた。殺人行為を「ポア」と呼んで正当化する危険な教義を作り、地下鉄、松本両サリン事件や坂本堤弁護士一家殺害事件など凶悪犯罪を次々と引き起こした。

坂本弁護士の資料、デジタル保存へ…日弁連

オウム真理教を巡っては、日本弁護士連合会が、坂本堤弁護士一家殺害事件に関する資料をデジタル化して保存する準備を進めている。

資料は現在、坂本弁護士が所属していた横浜法律事務所に保管されている。段ボール箱約２０箱分に及び、坂本弁護士の直筆メモや教団との交渉記録が含まれる。日弁連弁護士業務妨害対策委員会の滝沢秀俊弁護士は「事件を知らない若い弁護士も増えたが、絶対に忘れてはいけない出来事だ。風化を防ぎたい」と語る。資料は弁護士らに公開することを検討するという。

事件は１９８９年１１月に発生。教団の違法行為を追及していた坂本弁護士（当時３３歳）と妻の都子（さとこ）さん（同２９歳）、長男の龍彦ちゃん（同１歳２か月）の３人が自宅で教団幹部らに殺害された。