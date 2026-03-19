HEAVEN Japanのスポーツブラ登場♡揺れない美シルエット設計

運動中のバストケアをもっと快適にしたい女性に注目の新作が登場♡HEAVEN Japanから、揺れを抑えながら美しいシルエットも叶えるスポーツブラが発売されました。締め付け感やサイズ選びに悩んでいた方にも寄り添う設計で、日常にも取り入れやすいのが魅力。自分にぴったりの一枚で、心地よいアクティブ時間を楽しんでみませんか♪

揺れを抑える快適サポート設計

スポーツブラ



価格：7,480円（税込）

バストの揺れを軽減するハイサポート設計が特徴。カップ上辺に内蔵されたゴムバンドが運動時の揺れを抑え、バストをしっかり守ります。

動きやすさにも配慮されており、トレーニング中も安心して着用できます。

サイズ：E65～K90(カラー：ブラック)

AMPHI×ETRÉ TOKYOコラボ登場！洗練フィットウェアで日常をおしゃれに♡

美しいシルエットと着心地

L字ワイヤーと4枚はぎカップ構造により、バストをしっかり支えながら自然で立体的なシルエットをキープ。脇への広がりも抑え、すっきりとした印象に整えます。

さらに、カップ裏はメッシュ素材でムレにくく快適。クッション性のある調整可能なストラップは肩への負担を軽減し、長時間の着用でもストレスフリーに過ごせます。

幅広いサイズと使いやすさ

E65～K90までの42サイズ展開で、自分にぴったりのフィット感を見つけやすいのが魅力。サイズ調整パッド付きで、左右差にも対応します。

ベーシックなブラックカラーは、普段着にもなじみやすく、仕事帰りのジムやアクティブシーンにもぴったり。着替えいらずでそのまま使える実用性も嬉しいポイントです。

毎日を快適にする一枚

バストを守りながら美しさも叶えるHEAVEN Japanのスポーツブラは、アクティブな日常を支えてくれる頼れる存在♡

運動時はもちろん、日常使いにも取り入れやすいデザインで、ライフスタイルに自然に寄り添います。自分に合ったサイズで、心地よいフィット感と安心感をぜひ体感してみてください♪