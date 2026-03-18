◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第７節 ＦＣ東京２―１千葉（１８日・フクダ電子アリーナ）

ＦＣ東京が千葉を２―１で下した。

両者のＪ１公式戦での対戦は２００９年以来１７年ぶりで、フクアリで対戦した０９年１１月２２日の試合は千葉にとって降格前最後のＪ１勝利（２〇１）だった。直近では２４年の天皇杯３回戦で対戦。その時は後半追加タイムに途中出場の千葉・ＦＷ呉屋大翔が決勝ゴールを決めて千葉が勝利（２〇１）している。

先制はＦＣ東京。前半３１分に相手のハンドからＰＫを獲得すると、キッカーのショルツが冷静にＧＫの逆を突いて先制した。

反撃したい千葉は後半３３分、ＭＦイサカがペナルティーエリア内で左足シュートを放つと、相手ＧＫがはじいたこぼれ球をＭＦ安井が押し込んで同点。

しかし直後の後半３５分、ＦＣ東京はクロスに反応したＭＦ佐藤龍がシュートを放ち、勝ち越しのネットを揺らした。これでＦＣ東京は勝ち点１５として首位を追走。フクアリでの勝利は０９年５月２０日のナビスコ杯グループステージ以来１７年ぶりとなった。