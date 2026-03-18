rom&ndのフレグランス新作♡ジューシーな香りにきゅんとする限定登場
韓国コスメブランド「rom&nd」の世界観をそのまま香りに閉じ込めた、特別なフレグランスが登場♡フレグランスブランド「VASILISA」とのコラボによって誕生した今回のアイテムは、ジューシーでフルーティーな魅力がたっぷり。持ち運びしやすいサイズ感と可愛いデザインで、毎日の気分をぐっと高めてくれます♪
ジューシーな香り全3種
ロムアンド ジューシーシグネチャーフレグランス
価格：各1,650円（税込）
すべての香りに、食べ物をモチーフにしたキー香料「エディブルノート」を配合。もぎたて果実のようなフレッシュさと、ときめく甘さを楽しめるラインナップです。
香り：01 メリーピーチ／02 ルーセントシトラス／03 ベルベットフィグ
容量：各8mL
【MERRY PEACH】
きゅんとはじけるジューシーピーチの香り。（エディブルノート：ピーチ）
TOP：カシス、ピーチ、プラム、ストロベリー、グリーン
MIDDLE：ジャスミン、ローズ、ハニーサックル
LAST：アンバー、ムスク、ウッディ
【LUCENT CITRUS】
きらっと透けるシトラスフローラルの香り。（エディブルノート：グレープフルーツ）
TOP：グレープフルーツ、オレンジ、グリーン
MIDDLE：ローズ、ジャスミン、アイリス
LAST：ムスク、シダーウッド、アンバー
【VELVET FIG】
しっとりとろけるモダンフィグの香り。（エディブルノート：フィグ）
TOP：フィグ、ベルガモット
MIDDLE：フィグ、ローズ、ココナッツ、スズラン
LAST：ウッディ、アンバー、オークモス
コスメのような可愛いデザイン
「rom&nd」のリップをイメージしたニュアンスカラーのガラスボトルが印象的。ブランドロゴやキー香料のイラストを大胆にあしらい、韓国風の洗練されたデザインに仕上がっています。
スリムでコンパクトな8mLサイズは、ポーチにもすっきり収まるのが嬉しいポイント。外出先でも手軽に香りを楽しめます。
発売日：2026年4月1日（水）より順次発売
販売場所：ドン・キホーテ系列店舗／アピタ、ピアゴ（※一部店舗除く）
※画像はイメージです。
毎日をジューシーに彩って♡
フルーティーでみずみずしい香りは、気分をリフレッシュしたいときや、自分らしさを大切にしたい日にぴったり。見た目の可愛さと香りのときめき、どちらも楽しめる特別なフレグランスです♡
バッグに忍ばせて、いつでも“ジューシーな私”を楽しんでみてください♪