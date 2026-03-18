rom&ndのフレグランス新作♡ジューシーな香りにきゅんとする限定登場

韓国コスメブランド「rom&nd」の世界観をそのまま香りに閉じ込めた、特別なフレグランスが登場♡フレグランスブランド「VASILISA」とのコラボによって誕生した今回のアイテムは、ジューシーでフルーティーな魅力がたっぷり。持ち運びしやすいサイズ感と可愛いデザインで、毎日の気分をぐっと高めてくれます♪

ジューシーな香り全3種

ロムアンド ジューシーシグネチャーフレグランス



価格：各1,650円（税込）

すべての香りに、食べ物をモチーフにしたキー香料「エディブルノート」を配合。もぎたて果実のようなフレッシュさと、ときめく甘さを楽しめるラインナップです。

香り：01 メリーピーチ／02 ルーセントシトラス／03 ベルベットフィグ

容量：各8mL

【MERRY PEACH】



きゅんとはじけるジューシーピーチの香り。（エディブルノート：ピーチ）

TOP：カシス、ピーチ、プラム、ストロベリー、グリーン

MIDDLE：ジャスミン、ローズ、ハニーサックル

LAST：アンバー、ムスク、ウッディ

【LUCENT CITRUS】



きらっと透けるシトラスフローラルの香り。（エディブルノート：グレープフルーツ）

TOP：グレープフルーツ、オレンジ、グリーン

MIDDLE：ローズ、ジャスミン、アイリス

LAST：ムスク、シダーウッド、アンバー

【VELVET FIG】



しっとりとろけるモダンフィグの香り。（エディブルノート：フィグ）

TOP：フィグ、ベルガモット

MIDDLE：フィグ、ローズ、ココナッツ、スズラン

LAST：ウッディ、アンバー、オークモス

パラドゥのUVジェル再登場♡高機能で軽やかな春夏の必需品

コスメのような可愛いデザイン

「rom&nd」のリップをイメージしたニュアンスカラーのガラスボトルが印象的。ブランドロゴやキー香料のイラストを大胆にあしらい、韓国風の洗練されたデザインに仕上がっています。

スリムでコンパクトな8mLサイズは、ポーチにもすっきり収まるのが嬉しいポイント。外出先でも手軽に香りを楽しめます。

発売日：2026年4月1日（水）より順次発売

販売場所：ドン・キホーテ系列店舗／アピタ、ピアゴ（※一部店舗除く）

※画像はイメージです。

毎日をジューシーに彩って♡

フルーティーでみずみずしい香りは、気分をリフレッシュしたいときや、自分らしさを大切にしたい日にぴったり。見た目の可愛さと香りのときめき、どちらも楽しめる特別なフレグランスです♡

バッグに忍ばせて、いつでも“ジューシーな私”を楽しんでみてください♪