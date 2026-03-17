本田響矢「卒業するタイミングがなくて」両親の呼び方明かす「可愛すぎる」「ギャップ萌え」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】俳優の本田響矢が16日、自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送のポッドキャスト「オールナイトニッポンPODCAST 本田響矢の今日、やってる？」（毎週月曜18時頃〜）に出演。両親の呼び方について明かし、話題を集めている。
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番組内で親の呼び方についての話題になると、本田は「僕、小さい頃からずっとパパママっ子だったんですよ」と告白。「パパママっ子から卒業するタイミングがなくて」と、呼び方を変えることに気恥ずかしさを感じている現状を明かした。
現在は両親を直接呼ぶ際、つい「ねぇねぇ」と濁してしまうといい、「今『お母さん』とか『お父さん』って呼ぶのが恥ずかしいかも」と吐露。「むしろ『母上』とか『父上』とか、それくらいいっちゃったほうが呼べるかもしれない。『親父』とか『お袋』とかは呼ばないかな。パパママってずっと呼んでたから」と語った。
さらに、本田家では「両親がお互いをパパ、ママって呼び合ってるんですよ」と家庭内での両親のエピソードも披露。その流れもあり、現在も会話の中で親を指すときは「今日パパ迎えに来てくれるよね？」「ママ迎えに来てくれる？」などパパママ呼びをしているというが、本田は「（パパママと）呼びはしなくなっちゃった。呼べなくなっちゃった」と、直接の呼びかけにはハードルがあることを明かした。最後には、「まあ、人前で呼ぶ時は『父上』『母上』にしようかなと思います」と冗談めかしつつ宣言し、笑いを誘っていた。
この放送を受け、ファンからは「可愛すぎる」「ギャップ萌え」「ニヤけた」「父上、母上って呼んでるところも見てみたい（笑）」「ご両親がパパママって呼び合ってるの、素敵なご家庭なのが伝わる」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆本田響矢、両親の呼び方明かす
番組内で親の呼び方についての話題になると、本田は「僕、小さい頃からずっとパパママっ子だったんですよ」と告白。「パパママっ子から卒業するタイミングがなくて」と、呼び方を変えることに気恥ずかしさを感じている現状を明かした。
◆本田響矢、両親のエピソード披露
さらに、本田家では「両親がお互いをパパ、ママって呼び合ってるんですよ」と家庭内での両親のエピソードも披露。その流れもあり、現在も会話の中で親を指すときは「今日パパ迎えに来てくれるよね？」「ママ迎えに来てくれる？」などパパママ呼びをしているというが、本田は「（パパママと）呼びはしなくなっちゃった。呼べなくなっちゃった」と、直接の呼びかけにはハードルがあることを明かした。最後には、「まあ、人前で呼ぶ時は『父上』『母上』にしようかなと思います」と冗談めかしつつ宣言し、笑いを誘っていた。
◆本田響矢の両親の呼び方に反響
この放送を受け、ファンからは「可愛すぎる」「ギャップ萌え」「ニヤけた」「父上、母上って呼んでるところも見てみたい（笑）」「ご両親がパパママって呼び合ってるの、素敵なご家庭なのが伝わる」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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