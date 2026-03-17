お花見にも♪旬の味覚で作る「春色メニュー」7品を紹介

そろそろ桜の便りが届き始める季節。ご自宅でも春を感じる食卓を楽しみませんか？今回は菜の花やふきのとう、たけのこなど旬の味覚を取り入れた「春色メニュー」をご紹介！彩り豊かなお料理で、春の訪れを楽しみましょう♪

「春色メニュー」で食卓にも旬を取り入れてみよう

菜の花とサヴァのペペレモン

春の食材の代表格である「菜の花」と鯖缶で作る、ヘルシーなおつまみを紹介します。にんにくが香るペペロンチーノ風の味付けに、レモンを絞って爽やかな風味をプラスすれば、塩分少なめでも満足度の高い味わいに。





じゃがいもはレンジ調理OKです。菜の花は葉に火を通しすぎないよう、茎から炒めるのがおいしく作るコツですよ！ 仕上げに追いブラックペッパーを振りかければ、晩酌のお供にぴったりのひと品が完成します。菜の花とサヴァのペペレモン｜Instagram（@acochance）チキン南蛮 菜の花タルタル添え出典：https://www.instagram.com

忙しい日でも、食卓で春色メニューを楽しむなら「菜の花タルタル チキン南蛮」がおすすめです。市販の冷凍チキン南蛮に、旬の菜の花で作る特製タルタルソースを添えるだけの簡単アレンジ。ほろ苦さと甘みのある菜の花は、揚げ物と相性抜群です！



蒸し煮で調理することで、時短になるうえに水っぽくならず、菜の花の栄養も逃しません。パパッと作れる手軽さがありながらも手の込んだ料理に見えるので、忙しい日のメインレシピにぜひ。

チキン南蛮 菜の花タルタル添え｜Instagram（@kanakai_cooking）シラスとパルミジャーノチーズのオムレツ出典：https://www.instagram.com

旬のスナップエンドウのシャキッとした歯触りと、ふんわりとした卵の食感を楽しめるオムレツです。多めのオイルと少量のマヨネーズを加えることで、卵にコクをプラスしつつほどよく半熟に仕上げられます。



シラスの旨みと、たっぷり削ったパルミジャーノチーズのほどよい塩気がたまりません♪ ピリッと効かせた黒胡椒がアクセント。ワインのおつまみにもおすすめです。

シラスとパルミジャーノチーズのオムレツ｜Instagram（@mizuame7）ふきのとう蕎麦出典：https://www.instagram.com

春の味覚「ふきのとう」を存分に味わえる蕎麦とピクルスの2品をご紹介。サクッと揚げたふきのとうの天ぷらは、冷たいお蕎麦にのせてさっぱりといただきましょう。



残ったふきのとうでピクルスも作るのもありです。さっと茹でて酢と合わせ、3時間漬ければ完成します。爽やかな味わいで、箸休めにぴったり。ちなみに、ふきのとうは雌雄異花（しゆういか）で、雌株のほうが柔らかくておいしいですよ♪

ふきのとう蕎麦｜Instagram（@maimaichan1214m）お花見弁当サンドイッチ出典：https://www.instagram.com

春の行楽にぴったりな、お花見サンドイッチを紹介します。マヨネーズでコクを出したコンビーフと、さっぱりとしたオニオンマリネは相性抜群です！ シャキシャキとした食感とジューシーな旨みがまさに至福♪



半分でも大満足のボリューム感で、お花見弁当の主役になること間違いなしです。春のピクニックのお供にぜひ作ってみてくださいね。

お花見弁当サンドイッチ｜Instagram（@makichi.note）たけのこごはん出典：https://www.instagram.com

たけのこが手に入ったら作りたいのがこちらのレシピ。油揚げなどを入れずに、たけのこだけでシンプルに炊き上げることで、素材の持つ旨みと香りを存分に堪能できます。



おこげの香りも食欲をそそりますよ。季節の移ろいを感じる、ほっこりとしたご飯をぜひ味わってみてください♪

たけのこごはん｜Instagram（@miichan_kitchen39）桜えびの炊き込みごはん

＠iharayumikoさんの家族がハマった、桜えびを使った究極の炊き込みごはん。桜えびを素揚げしてから炊き上がったごはんに混ぜ合わせるのがポイントです！ 一緒に炊き込まないことで香ばしい風味がより引き立ちますよ。



鮮やかなオレンジ色が食卓を春らしく彩ります。桜えびがおいしい季節にぜひ試してみてください♪

桜えびの炊き込みごはん｜Instagram（@ iharayumiko）

春の味覚はおいしく楽しむ！

桜えびや菜の花、たけのこなど、旬の食材を活用した「春色メニュー」をご紹介しました。お弁当に詰めてお花見に出かけたり、いつもの食卓を華やかに彩ったりと、お好みの楽しみ方で味わってみてくださいね。