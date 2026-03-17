松山英樹15位、久常涼は21位後退 今季初Vのヤングが2位浮上【FedExCupランキング】
米国男子ツアー「ザ・プレーヤーズ選手権」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
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同ランキングは米ツアーのポイントレースで、ランキング上位者が8月から始まるプレーオフシリーズに進出できる。上位100人は来シーズンのフルシード権を獲得する。今大会でシーズン初優勝、ツアー2勝目を挙げたキャメロン・ヤング（米国）が750ポイント（pt）を獲得。今季通算を1323ptとして、12位から2位に浮上した。同大会を27位で終えた松山英樹は39ptを加算したものの、11位から15位（650pt）に後退した。13位タイで80.556ptを獲得した久常涼は、1ランクダウンの21位（557pt）。金谷拓実は98位（78pt）、平田憲聖は126位（41pt）、中島啓太は170位（7pt）となっている。ランキング1位にはジェイコブ・ブリッジマン（米国）が浮上。トップにいたコリン・モリカワ（米国）は4位に後退した。
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