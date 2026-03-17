ひとりごはんは気楽ではあるが…

「ふたり暮らしからひとり暮らしになって2年余り。わたしの日々の暮らしやごはん作りもがらりと変わりました」

これは、2月20日に発売された『わたし思いの自炊ごはん ひとりの料理を楽しむヒント』（こてらみや著／家の光協会）の「はじめに」に書かれていたものだ。

著者で料理家のこてらみやさんは、夫の生前、「あれ食べたい！ これも食べたい！」という彼の声が、ごはん作りのモチベーションになっていた。だが自分ひとりになって、料理のモチベーションが上がらず、キッチンに立つのが億劫になることもあったという。

自分ひとりのために作るごはんは、実際に気楽なものである。お腹が空かなければ作らなくていいし、なんなら一食くらい抜いたっていいのだ。

でも、それが続くとどうなるか。

「自分が何を食べたいのかわからない」時は

農林水産省の「食育に関する意識調査」によれば、誰かと食事を一緒にしている人は、主食・主菜・副菜を揃えた食事が「ほぼ毎日」という割合が62.3%に対し、孤食中心では42.4％。

また、朝食を「ほとんど毎日」食べると回答した人の割合も、孤食がほとんどない人は86.8％だったのに対し、孤食中心の71.1％は週2日以上だった。

自分ひとりの食事はなおざりにしても誰にも何も言われない。気楽ではあっても、そのツケは自分の体や心に返ってくるときがくる。こてらさんもそう感じたのかもしれない。

本書は、「自分が何を食べたいのかわからない」「料理のモチベーションが上がらない」状態を抜け出し、自分自身の声を聞きながら、晩酌を楽しめるようになったこてらさんの、「がんばらずにひとりごはんを回す仕組み」をていねいに紹介する。

第1話「お腹が空いていない時は『野菜の塩漬け』とお酒で始める。料理を億劫にしない『ひとりごはん』の冷蔵庫にあるもの」では、「塩でもむだけ」「酢に漬けるだけ」という、ごくシンプルな野菜の保存法を紹介した。

続く第2話「冷蔵庫に『塩漬け』『酢漬け』野菜があればお腹が空いてもすぐにごはんが完成。ひとりごはんを助ける『おかず貯金』」では、「小松菜の塩漬け」を使ったレシピを紹介している。そのままならおいしい漬けものとして食べられ、ほかの食材と炒め合わせればすぐおかずができる、料理のハードルを下げてくれるアイディアだ。

本書が教えてくれるヒントはそれだけではない。第3話では、日々のおかずを作る時に、多めに作ってストックできる「シンプルな野菜の常備菜」の中から、「おかずきのこ」を紹介する。

ソースがわりにも汁ものにもなる「うまみのもと」

おかずきのこ

材料（作りやすい分量）

しいたけ（薄切り） 6枚分

えのきたけ（半分に切る） 200g

しめじ（ほぐす） 100g

昆布（2cm四方） 6枚

◎酒 みりん しょうゆ

作り方

1 鍋に水50mlと昆布を入れ、1時間ほどおく。

2 1の鍋に酒、みりん、しょうゆ各50mlを加え、きのこも加える。中火でひと煮立ちさせて混ぜ、ふたをずらしてのせて弱火で10分煮る。ふたを取ってときどき混ぜながら5分ほど煮る。

3 粗熱をとって保存びんに移し、表面にラップを密着させて冷蔵庫で保存する。

＊日持ちは冷蔵庫で2週間ほど。

少量の水と調味料できのこを煮た「おかずきのこ」は、なめたけのようなあまじょっぱさで、ご飯によく合う味つけ。

本書では「おかずきのこ」の他にも、茹でたほうれん草を冷水で冷やし、水けを絞って塩、しょうゆ、酒で調味しただし汁に漬けた「ほうれん草のおひたし」や、皮をむいてひと口大に切ったじゃがいもを少量の水とバターと塩を加えて蒸し煮し、汁気をとばした「じゃがいものバタ蒸し」なども紹介している。

単品の野菜を飽きのこない単純な味つけで調味した「シンプルな常備菜」が何品か冷蔵庫にあると思うと、いつでもごはんにできる安心感が生まれる。

第4話「ひとり暮らしの料理家が実践する『シンプル常備菜』次回の食事作りがらくになる『おかず貯金』のすすめ」では、おかずきのこを使った調理器具を使わない、ご飯にもお酒にもあう一皿を紹介する。

【続きを読む】料理家が一度に作り置きしている単品食材の「シンプルな常備菜」。冷蔵庫に仕込んでおけば、お腹が空いたらいつでもごはんに