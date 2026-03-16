何もかも面倒臭く、いっそ犬のように誰かの言いなりに生きていきたいと考える無気力な男子高校生。彼が出会った爽やかな生徒会長は、一見人畜無害なようで……。

【漫画】『君が言うには犬の恋』を読む

男子高校生同士の依存をリアルに描く『君が言うには犬の恋』の第1話が、pixivコミックおよびXにて公開された。今回は本作を「ジーンピクシブ」にて連載中の作者・山椒ウオ（@Sansho_Uo_1844）氏に、設定誕生の経緯やこだわった点について話を聞く。（青木圭介）

ーー本作の設定を考えた経緯を教えてください。

山椒ウオ：2017年に公開された『ファントム・スレッド』という映画があるんですけど、私はこの映画がすごく好きなんです。孤独な完璧主義の男性と彼の懐にスルッと入り込む女性が共依存関係になっていく映画で、「私もこんな作品が描きたい！」と思ったのがきっかけでした。自分なりに魅力を抽出して出力した結果、本作になった形です。

あとは同じ2017年公開の『ブレードランナー 2049』も好きで、「自分の信じたいものを哀れにも信じて突き進んでいくキャラクター」にも魅力を感じました。2つの映画の私が好きな部分をガッチャンコして、自分なりに再構成して描いています。

ーー特に宮内の外見が非常に綺麗に描かれていると感じました。ビジュアルでこだわった部分はありますか？

山椒ウオ：元々本作は違う設定で考えていた作品で、最初はアキラを「心臓に爆弾がある男」にしようと思っていたんです。心臓に爆弾があって、ドキドキしすぎると爆発してしまう。なので当初の設定ではアキラはドキドキしないように顔を隠していて、宮内は誰もがドキドキしてしまうような綺麗な見た目にしていました。結局設定を変更した本作でも、外見を引き継いだので宮内は綺麗に描いている感じです。また、大きい男と顔が綺麗な男がくっついていたらハッピーだなという、私自身の好みも反映されています。

ーー本作のなかで、山椒ウオ氏が気に入っているポイントを教えてください。

山椒ウオ：川崎先生っていうヤバい先生が登場するんですけど、川崎先生が床のコーヒーを舐めるシーンはやっぱり気に入っています。

ーー山椒ウオ氏が漫画を描き始めたきっかけは？

山椒ウオ：小さい頃から絵を描くのは好きで、『ファインディング・ニモ』の影響で海に関係する絵をよく描いていました。あとは昔に観た『リトル・ウィッチ ビビと魔法のクリスタル』というドイツ映画の影響で、二次創作のように動物が魔法を使う漫画を大量に描いていました。それがきっかけだった気がします。

ーー最後に、今後はどのような漫画を描きたいですか？

山椒ウオ：今後はSF漫画を描いてみたいなと思っています。世界観の構築から始めて、自分なりのSF漫画を発表できたら嬉しいです！

（文・取材=青木圭介）