【アオのハコ Season2】ブルービジュアル第5弾が公開！
2026年秋、TBS系にて放送開始となるTVアニメ『アオのハコ』Season2、爽やかな青に彩られたブルービジュアル第5弾が公開された。
＞＞＞ブルービジュアル第1弾から全てチェック！（写真5点）
『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて好評連載中の三浦糀による大人気マンガ『アオのハコ』。等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、 ”誰かを好きになった時” の心の機微を繊細に描いた本作は、2021年4月の連載開始から多くの読者を魅了している。TVアニメは2024年10月に連続2クールで放送され大反響を巻き起こした。そして、TVアニメ第2期となるSeason2が2026年秋、TBS系にて放送開始。
このたび、『アオのハコ』の世界観を描いた ”ブルービジュアル” 第5弾が公開された。
また、3月に開催される「AnimeJapan 2026」にて、アニメの最新情報をお届けするステージイベントの開催が決定した。
『アオのハコ』の世界観を繊細なイラストで表現した ”ブルービジュアル” は、「千夏の心が動いたシーン」をテーマに、イラストレーターのかとうれいさんがブルーを基調にして描き下ろした連続イラスト。水族館での思い出が蘇る第5弾のイラストが公開となりました。
”ブルービジュアル” 第1弾では雪に包まれた美しい景色を、第２弾ではやわらかな日差しが差し込む体育館とクリスマスツリーを描いた、Season2のドラマティックな展開を予感させるビジュアルを公開。第3弾以降は、Season1の思い出を詰め込んだビジュアルを順次公開した。千夏の部屋の開いた窓から爽やかな風が吹き抜ける第3弾、千夏の誕生日を祝う海辺の穏やかな風景を描いた第4弾。そして、今回公開となった第5弾では、千夏が大喜とともに出かけた水族館をモチーフに、透明感あふれる青に包まれたビジュアルとなっている。
千夏の心の動きを捉えた印象的なキャッチコピーとともに、爽やかな青の色彩で描かれたイラストの数々をお楽しみを。
また、東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan 2026」のAJステージでTVアニメ『アオのハコ』Season2 スペシャルステージの開催が決定した。大喜役・千葉翔也さん、千夏役・上田麗奈さん、雛役・鬼頭明里さんが登壇し、TVアニメの新情報を発表予定だ。イベントに来場された方はどなたでもご覧いただけるオープンステージになりますので、奮ってご参加を。
(※着席観覧はステージ前方にて座席指定となりステージ観覧券が必要となります。ステージ観覧券の応募は既に終了しております。)
（C）三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会
＞＞＞ブルービジュアル第1弾から全てチェック！（写真5点）
『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて好評連載中の三浦糀による大人気マンガ『アオのハコ』。等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、 ”誰かを好きになった時” の心の機微を繊細に描いた本作は、2021年4月の連載開始から多くの読者を魅了している。TVアニメは2024年10月に連続2クールで放送され大反響を巻き起こした。そして、TVアニメ第2期となるSeason2が2026年秋、TBS系にて放送開始。
また、3月に開催される「AnimeJapan 2026」にて、アニメの最新情報をお届けするステージイベントの開催が決定した。
『アオのハコ』の世界観を繊細なイラストで表現した ”ブルービジュアル” は、「千夏の心が動いたシーン」をテーマに、イラストレーターのかとうれいさんがブルーを基調にして描き下ろした連続イラスト。水族館での思い出が蘇る第5弾のイラストが公開となりました。
”ブルービジュアル” 第1弾では雪に包まれた美しい景色を、第２弾ではやわらかな日差しが差し込む体育館とクリスマスツリーを描いた、Season2のドラマティックな展開を予感させるビジュアルを公開。第3弾以降は、Season1の思い出を詰め込んだビジュアルを順次公開した。千夏の部屋の開いた窓から爽やかな風が吹き抜ける第3弾、千夏の誕生日を祝う海辺の穏やかな風景を描いた第4弾。そして、今回公開となった第5弾では、千夏が大喜とともに出かけた水族館をモチーフに、透明感あふれる青に包まれたビジュアルとなっている。
千夏の心の動きを捉えた印象的なキャッチコピーとともに、爽やかな青の色彩で描かれたイラストの数々をお楽しみを。
また、東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan 2026」のAJステージでTVアニメ『アオのハコ』Season2 スペシャルステージの開催が決定した。大喜役・千葉翔也さん、千夏役・上田麗奈さん、雛役・鬼頭明里さんが登壇し、TVアニメの新情報を発表予定だ。イベントに来場された方はどなたでもご覧いただけるオープンステージになりますので、奮ってご参加を。
(※着席観覧はステージ前方にて座席指定となりステージ観覧券が必要となります。ステージ観覧券の応募は既に終了しております。)
（C）三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会
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