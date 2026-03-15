◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパン・伊藤大海投手（２８）＝日本ハム＝が１点リードの６回から救援登板し、逆転を許した。アブレイユ（レッドソックス）に特大３ランを被弾した。

この回は先頭のトーバー（ロッキーズ）に右前打を許すと、続くトーレス（タイガース）には左前打でヒットエンドランを決められて無死一、三塁。７番アブレイユには１４６キロ直球を完璧に捉えられ、右翼アッパーデッキまで運ばれた。昨季の沢村賞右腕はマウンド上ではぼう然とした表情を浮かべた。

１次ラウンド（Ｒ）の７日の韓国戦（東京Ｄ）では菊池雄星（エンゼルス）の後を受けて２番手でマウンドに上がったが、一時同点となる２ランを被弾するなど３回５２球を投げて、１安打２失点６Ｋで降板していた。

１０日のチェコ戦後、羽田空港から乗ったチャーター機内では時差ぼけ対策を講じた。２３年の前回大会では登板後の長距離移動ということもあり、極度の疲労もあって機内で爆睡してしまったことでマイアミ到着後は体調不良が続いた。今回はその反省を生かし「２３年の前回大会がちょっと大変だったので、いろいろ工夫しながら全然問題なくいきました」と、搭乗してからはしばらく寝ずに過ごしていた。しかし、大一番で痛恨の投球となってしまった。