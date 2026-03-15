＜大相撲三月場所＞◇七日目◇14日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】取組直後に“初々しい”ほっこりハプニング

17歳の新鋭力士が、20歳以上も年上のベテランを相手に圧倒的な相撲を見せた直後、土俵上が一時、不思議な空気に包まれる“ほっこり”場面があった。勝った力士が思わず「えっ？」と行司を見上げ、負けた力士も「んっ？」と振り返る初々しい珍事。一体、何が起こったのか…。

序ノ口十九枚目・旭漣眞（大島）が、序ノ口十四枚目・森麗（大嶽）を押し出しで下して2勝目を挙げた一番でのこと。

立ち合い、平成20年生まれの17歳・旭漣眞は、38歳のベテラン森麗を相手に、低く鋭い姿勢で頭から当たっていった。勢いそのままに一気に前に出ると、森麗を土俵の外へ。圧倒的な内容で旭漣眞が快勝した。

快勝した17歳の若手力士だったが…

ハプニングが起こったのは、決着直後の勝ち名乗りの場面。勝った旭漣眞が勝ち名乗りを受けるべく蹲踞（そんきょ）したが、この日行司を務めた17歳の木村先進が「森麗」と、負けた力士の名前を発声してしまった。

本来は勝者の名前から呼ぶべきところでのミスに、蹲踞していた旭漣眞は「えっ？」という表情で行司を見上げ、土俵を下りようとしていた森麗も「んっ？」と振り返る事態に。思わぬハプニングに旭漣眞は苦笑いを浮かべていた。

この光景に、ABEMAの視聴者からは「どしたw」「ハプニング」「どんまい、先進」「みんなのアイドル森麗」といった温かいツッコミやコメントが相次いだ。敗れた森麗は3敗目（1勝）を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）