LG gram Pro 16

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、CPUにRyzen AI 5 435を採用した16型ノートPC「LG gram Pro 16（16Z95U-GS55J）」を2026年4月下旬に発売する。出荷は4月23日（木）以降の予定。価格はオープン。予想価格は30万円前後の見込み。

50TOPSのAI性能を備えたRyzen AI 5 435を搭載したCopilot+ PC対応のノートPC。マグネシウムとアルミニウム合金を組み合わせた「Aerominium」製の筐体を採用しており、MIL-STD-810Hに準拠し堅牢性を確保しつつも厚み12.4mm、重量1,199gの薄型軽量を謳う。

ディスプレイはWQXGA（2,560×1,600ドット）のIPS液晶パネルで最大144Hzの可変リフレッシュレート（VRR）に対応。タブレットやスマホ、ノートPCなど複数のデバイスと接続して画面のミラーリング/拡張やファイル共有ができるアプリ「LG gram Link」や、リモートロックアプリ「LG ThinQ」などが利用可能。

電源は容量77Whのリチウムイオンバッテリー。バッテリー駆動時間の目安は約17.5時間で、薄型軽量の筐体と合わせて高い可搬性を訴求する。

製品名：LG gram Pro 16 型番：16Z95U-GS55J 本体カラー：エアロミニウムブラック OS：Windows 11 Home CPU：Ryzen AI 5 435 AI機能：50TOPS メインメモリ：16GB SSD ：512GB M.2 NVMe SSD ディスプレイ サイズ：16型（IPS液晶/解像度2,560×1,600/縦横比16:10/アンチグレア） ディスプレイ 仕様：輝度400cd/㎡、コントラスト比1,500:1、表示色数約1,677万色、色域DCI-P3 99% 通信機能： Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4 インターフェース： HDMI Thunderbolt 4×2、 USB 3.2 Gen 1×2 外形寸法：357.7×251.6×12.4mm 重量：1,199g