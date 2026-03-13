日本ピザハットは、アニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」とのコラボキャンペーンを3月16日より実施する。

本コラボキャンペーンでは税込1,000円以上注文の際、指定のクーポンをカートに入れると数量限定でオリジナルスリーブがもらえるプレゼントキャンペーンや抽選で30名にオリジナルQUOカード(1,000円分)が当たるキャンペーンなどが実施される。

チャンスは2回！Xフォロー＆リポストでオリジナルQUOカード(2,000円分)が当たる！

・実施期間

第1弾：3月16日投稿後～3月22日23時59分

第2弾：4月6日投稿後～4月12日23時59分

・賞品／当選者数：オリジナルQUOカード（2,000円分）／各期間5名様、合計10名様

期間中に、ピザハット公式Xアカウント「@Pizza_Hut_Japan」をフォローして、ピザハット公式アカウントが投稿するキャンペーン投稿をリポストしてご応募完了。抽選で各期間5名様、合計10名様に「オリジナルQUOカード（2,000円分）」が当たる。

税込1,000円以上＋指定のクーポンをカートに入れてご注文すると、オリジナルスリーブがもらえる！

・実施期間：2026年3月16日～なくなり次第終了

・クーポンコード：PHMLS1

※ピザハットオンライン会員登録が必要です。

※税込1,000円以上をご注文された方が対象となります。

※提携サイト（「出前館」「Uber Eats」等）からの注文は対象外となります。

※1回のご注文につき１枚のお渡しとなります。

※先着・数量限定でのプレゼントとなります。店舗の在庫がなくなった場合は、クーポンを利用することができません。別店舗でのご利用をご検討ください。

※一部店舗は対象外となります。

※各キャンペーンの「参加条件」を満たしていれば、②・③・④は1回のご注文で同時にご参加いただくことが可能です。

税込1,000円以上＋指定のクーポンをカートに入れてご注文された方の中から、抽選で30名様にオリジナルQUOカード(1,000円分)が当たる！

・実施期間：2026年3月16日～5月10日各店舗の営業時間内

・クーポンコード：PHMLS2

・賞品／当選者数

オリジナルQUOカード(1,000円分)／30名様

※ピザハットオンライン会員登録が必要です。

※税込1,000円以上をご注文された方が対象となります。

※提携サイト（「出前館」「Uber Eats」等）からの注文は対象外となります。

※応募は1回の注文につき1口とさせていただきます。何度でも応募することが可能です。

※一部店舗は対象外となります。

※当選された場合は、発送先情報をご入力いただく登録フォームを送付します。登録フォームは会員登録された際のメールアドレスに2026年5月下旬に送付します。送付後2週間以内にご入力がない場合は当選を無効とさせていただく場合がございます。

※賞品の発送は、2026年6月中旬より順次発送を予定しております。

※各キャンペーンの「参加条件」を満たしていれば、②・③・④は1回のご注文で同時にご参加いただくことが可能です。

「HUT REWARDS（ハットリワード）」の注文金額1,000円毎にたまるスライスを使用すると、1スライスからオリジナル待ち受け画像と交換できる！

・実施期間：2026年3月16日～5月10日各店舗の営業時間内

※ピザハットオンライン会員登録が必要です。

※提携サイト(「出前館」「Uber Eats」等）からの注文は対象外となります。

※ピザハットからのメルマガを「受け取る」にチェックを入れてからのご参加をお願いいたします。

※会員登録されているメールアドレスにご注文後１週間程度で送付予定です。

※特典配布前にピザハットオンライン会員を退会かつメルマガの配信を停止しないようお願いいたします。

※各キャンペーンの「参加条件」を満たしていれば、1回のご注文で②・③・④は同時にご参加いただくことが可能です。

1スライスと交換

オリジナル待ち受け画像1枚／全5種

5スライスと交換

全種コンプリート待ち受け画像５枚セット

「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」各キャラクターおすすめピザをご紹介！

〈おすすめピザ〉

「ピザハット・マルゲリータ」、「炭火焼黒豚醤油マヨ」、「ペパロニクラシック」、「とろける4種チーズのフォルマッジ」の4種類 。

メンバーのおすすめを集めた「ミルキー☆サブウェイのおすすめ4」も登場 。

「ミルキー☆サブウェイのおすすめ4」の内容は「ピザハット・マルゲリータ」、「黒豚醤油マヨ 」、「ペパロニクラシック」、「とろける4種チーズのフォルマッジ」となる。

※「ミルキー☆サブウェイのおすすめ４」にはきざみ海苔はつきません。

※ 別添ハニーメープルシロップは「とろける４種チーズのフォルマッジ」部分にかけてお召し上がりください。

・販売期間：2026年3月16日～2026年5月10日

・販売店舗：一部店舗を除く全国のピザハット

※お選びいただいた生地によって料金が異なります。

※サイズはMサイズのみとなります。

※店舗毎に最低配達注文金額を設定しています｡

※記載した内容は予告なく変更する場合がございます。

※数量限定です｡店舗により販売を終了させていただく場合があります｡

※店舗により取り扱うメニューが異なる場合があります。

