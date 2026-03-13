¥Ò¥È¤ÎŽ¢ºÇ´ü¤Î½Ö´ÖŽ£¤Ë¤Ï11¸Ä¤ÎÁ°Ãû¤¬¤¢¤ë¡ÄÂÎ¤Îµ¡Ç½¤¬Á´¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ëÃæŽ¤ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ¯¤¯Ž¢´ï´±Ž£¤È¤Ï
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢²¬»³ÍÆ»Ò¡ØÆÇ¿Æ¤òºßÂð¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿´ËÏÂ¥±¥¢°å¤¬ÅÁ¤¨¤ë ´Ø·¸¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖºÇ´ü¤Î»þ¡×¤òÁ°¤Ë¤·¤¿À¸ÍýÅªÊÑ²½
»ä¼«¿È¤¬´Ç¼è¤ê¤Î°å»Õ¤È¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô¤Î¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¤Ë¡¢ºÇ´ü¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤¹¤ë¥á¥â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥á¥â¤Ï¡¢»à¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Êý¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÀ¸ÍýÅª¤ÊÊÑ²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ¸ÍýÅª¤ÊÊÑ²½¤Ï¤¹¤Ù¤Æµ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢½ç½ø¤âµºÜ¤É¤ª¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤¿¤á¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Î»à¤òÁ°¤Ë¤¢¤ï¤Æ¤¿¤ê¶±¤¨¤¿¤ê¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥á¥â¤Ï¿À¸Í¤Ç´ËÏÂ¥±¥¢¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤¨¤Ç¥Û¡¼¥à¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¸ÜÌä¤Î´ØËÜ²í»ÒÍÍ¤«¤éÄº¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢»ä¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÊÑ¹¹¡¦ÊäÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£11¤ÎÀ¸ÍýÅª¤ÊÊÑ²½
´Ö¤â¤Ê¤¯»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¿Í¤ËË¬¤ì¤ë¡ÖÀ¸ÍýÅª¤ÊÊÑ²½¡×¤ò11¸Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤´ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¿©»öÎÌ
»à¤ÎÁ°¤Ë¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë1¤ÄÌÜ¤ÎÃû¸õ¤È¤·¤Æ¡¢¿©»öÎÌ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©»öÎÌ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¸º¤Ã¤¿¤È¤¡¢°å»Õ¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¡ØÆüÃ±°Ì¡Ù¤Î²ÄÇ½À¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¢À¼¤ÎÄ¥¤ê
2¤ÄÌÜ¡¢À¼¤ÎÄ¥¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤â»Ä¤ê»þ´Ö¤¬Ã»¤á¤ÎÆüÃ±°Ì¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»þ´ÖÃ±°Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£¿²¤¿¤êµ¯¤¤¿¤ê
3¤ÄÌÜ¡¢¿²¤¿¤êµ¯¤¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¼ª¤Ï¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤´ËÜ¿Í¤¬Ê¹¤¤¤Æµ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´Ø·¸¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤¿Æ¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤¦»×¤¤¤¹¤®¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¡¢¼«Á³¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëö´ü¤¬¤ó¤ÎÊì¤Î²£¤Ç»ä¤â¡Ö»à¤Ì»à¤Ì¡×¤È¤ï¤á¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Éã¤ä½ÇÊì¤Ê¤É¤âº¨¤ß¸À¤ò¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÏÀµ²ò¤É¤ª¤ê¤Ë¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Â©¤ò°ú¤¼è¤ëÄ¾Á°¤Ë¤¹¤ë¡Ö²¼³Ü¸ÆµÛ¡×
¤°Õ¼±¤äÈ½ÃÇÎÏ¤ÎÄã²¼
4¤ÄÌÜ¡¢º£¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãë¤ÈÌë¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤ÊÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢Éþ¤òÃ¦¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤»¤óÌÑ¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä¡¢°åÎÅÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¼êÂ¤Î¼ð¤ì
5¤ÄÌÜ¡¢²¼È¾¿È¤ä¼ê¤Î¹Ã¤¬¼ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤¹¤ë¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÀÅ©¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤Î¼ð¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¦¸ÆµÛ²»¤¬¥´¥í¥´¥í¤Ê¤ë
6¤ÄÌÜ¡¢¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ËÂ¿ÎÌ¤ÎÂÃ±Õ¤¬¹¢¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥´¥í¥´¥í¤È²»¤¬¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÀÅ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÊ¬ÈçÊª¤¬Áý¤¨¤ÆÉÔ²÷´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
§¼êÂ¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÄÇò¤¯¤Ê¤ë
7¤ÄÌÜ¡¢¼êÂ¤Ê¤É¤Î·ìÎ®¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Îä¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï°û¤ó¤À¤ê¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸º¤ê¡¢Ã¦¿å·¹¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÉôÊ¬¤Ë·ì±Õ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÎ¤Î±ó¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢·ìÎ®ÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤ËÀÄÇò¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨Ç¢ÎÌ¤¬¸º¤ë¡¢½Ð¤Ê¤¤
8¤ÄÌÜ¡¢Ã¦¿å·¹¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ç¢ÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¢¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ç¯æù¤Îµ¡Ç½¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ¯¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¢¤¬ç¯æù¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
©È¯Ç®
9¤ÄÌÜ¡¢È¯Ç®¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½ªËö´ü¤Ç¤ÎÈ¯Ç®¤Ë¤Ï¡¢²òÇ®ºÞ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ú¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ª¸ÆµÛ¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ë¤Ê¤ë
10ÈÖÌÜ¡¢¸ÆµÛ¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¸ÆµÛ¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢30ÉÃ¤°¤é¤¤»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿Â®¤¤¸ÆµÛ¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¸ÆµÛ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
«²¼³Ü¸ÆµÛ
11ÈÖÌÜ¡¢»à¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö²¼³Ü¸ÆµÛ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÓÃ¤°¤è¤¦¤Ë²¼³Ü¤ò¾å²¼¤ËÆ°¤«¤¹¸ÆµÛ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸ÆµÛ¤Ï°ì¸«¶ì¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²¼³Ü¸ÆµÛ¤Ï»à¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¤Ëµ¯¤¤ëÀ¸ÍýÅª¤Ê¸ÆµÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢°Û¾ï¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢»à¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆË¬¤ì¤ëÀ¸ÍýÅª¤ÊÊÑ²½¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤í¤Î¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢»à¤¬¶á¤¤¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£»à¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤Î¾õ¶·
¤³¤³¤«¤é¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»à¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢ÆÉ¤Þ¤º¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¸ÆµÛ¤ä²¼³Ü¸ÆµÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î°ì¸ÆµÛ¡×¤Ï°åÎÅ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¿´ÅÅ¿Þ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ï¤ê¤¢¤¤¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¿´Ää»ß¤·¤Æ¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¿´Çï¤¬ºÆ³«¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏÅÅµ¤Åª¤ÊÇÈ·Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÁÉÀ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»þ¤ËÇ¢¤äÊØ¤Î¼º¶Ø¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤È¤¤ËÀ¼¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¼¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÇÙ¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ÆµÛ¤äÌ®¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤âÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼ª¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë
ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÄ°³Ð¡×¤Ç¤¹¡£
¼Â¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¼ª¤Ï¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬´Ç¼è¤ê¤òÃ´Åö¤·¤¿90ºÐÂå¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£»ÜÀß¤ÇºÇ´ü¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀß¤Î²ð¸î»Î¤µ¤ó¤¬15Ê¬Á°¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¸ÆµÛ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ë¸«¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç²ð¸î»Î¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤³¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡û¡û¤µ¤ó‼¡¡¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡¼‼¡¡Ä¹ÃË¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¤³¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¼¡ª¡ª¡ª¡×
¤¹¤ë¤È´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤¬¥Ó¥¯¥Ã¤ÈÈ¿±þ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¤¢¡¢¸ÆµÛ¤¬Ìá¤ë¤«¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÆµÛ¤ÏÌá¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¤âÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¸¤ß¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¿´¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Ö¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀèÀ¸¡¢¤¹¤°Íè¤Æ¡×¤È¤Ê¤ë¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
²¬»³ ÍÆ»Ò¡Ê¤ª¤«¤ä¤Þ¡¦¤è¤¦¤³¡Ë
°å»Õ¡¢¤ª¤«¤ä¤ÞºßÂð¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹
1971Ç¯¡¢ÂçºåÉÜºæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£»Í¿Í»ÐËå¤Î¼¡½÷¤È¤·¤Æ°é¤Ä¡£1996Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÎ©°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ëã¿ì²Ê°å¤È¤·¤ÆµþÅÔÉÜÎ©°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡¤äÀ¾¿ØÉÂ±¡¤Ë¤Æ¶ÐÌ³¡¢¤½¤Î¸åºßÂð°åÎÅÊ¬Ìî¤ØÅ¾¸þ¡£2015Ç¯¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤ËºßÂðÎÅÍÜ»Ù±ç¿ÇÎÅ½ê¤ª¤«¤ä¤ÞºßÂð¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«Àß¤·¡¢Ë¬Ìä¿ÇÎÅ¡¢´ËÏÂ°åÎÅ¡¢Ç§ÃÎ¾É¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ë¡£2018Ç¯¤è¤ê»º·Ð¿·Ê¹ÂçºåËÜ¼ÒÃÏÊýÈÇ¤Ç¥³¥é¥à¡ÖºßÂðÁ±ºÈ¡×¤òÏ¢ºÜ³«»Ï¡ÊÉ®Ì¾¡§ÈøºêÍÆ»Ò¡Ë¤Ç¡£2020Ç¯¡¢¿¿½¡ÂçÃ«ÇÉ¤Ë¤ÆÆÀÅÙ¤ò¼õ¤±ÁÎÎ·¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤Ï½ªËö´ü¤ò¤ß¤ë°å»Õ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå°åÎÅ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´Ç¼è¤ê¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ò¼çºË¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÏ·¸å¤ò¿´¤ª¤À¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë ¤¤¤Î¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦°å»Õ¤ÎÁÎÎ·¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê°å»Õ¡¢¤ª¤«¤ä¤ÞºßÂð¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹ ²¬»³ ÍÆ»Ò¡Ë