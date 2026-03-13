この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

東大博士課程に在籍するパクくん氏が、自身のYouTubeチャンネルで「韓国人が日本から離れられない7つの理由。どう思う？」と題した動画を公開した。ある韓国人による「日本に住む理由」についての投稿を取り上げ、日本在住8年の自身の視点から日韓の社会・文化の違いについて語った。



動画でパクくん氏は、投稿の一つ目「競争が少なく、努力に対する成果が出やすい」という点に深く共感を示した。具体例として就職活動におけるTOEICのスコアを挙げ、日本では大企業でも700点程度が基準とされる一方、韓国では「常に競争が求められ」、800点以上ないと厳しく、900点台が欲しいレベルだと説明。パクくん氏はこの背景に価値観の違いがあると分析する。日本では勉強だけでなく芸術や職人の道など多様な生き方が認められる雰囲気があるのに対し、韓国では良い大学、良い企業に入るためにスペックを上げ続けることが求められる社会構造があると指摘した。



次に「大企業・外資系企業が多くチャンスが多い」という点にも言及。日本の大企業の数は韓国の約4倍であり、人材不足から積極的な採用が行われている現状を解説した。さらに、企業の種類の幅広さにも触れ、韓国ではエネルギー、自動車、半導体といった分野に大企業が集中しているのに対し、日本ではソニーのようなエンタメ企業や三菱地所のようなデベロッパーなど多様な業種があり、やりたい仕事を見つけられる確率が高いとの見方を示した。



また、「年収などお金の話をあまりしないため、比較によるストレスが少ない」という項目についても解説。韓国は競争社会であるため「自分と他の人を比べて、より良いパフォーマンスを出す」ことが前提となっていると語る。日本では「競争もいいが、そうじゃない方もいいよね」という価値観があり、いわゆる“年収マウント”のような場面に遭遇することが少ないと指摘した。



パクくん氏は、自身も日本に来てから「人と比較することは減ってきた」と述べ、他者との比較から解放されることが日本で暮らす魅力の一つであると締めくくった。