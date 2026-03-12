人が大好きなわんこがドッグランに行くとこうなっちゃう…！？まさかの『飼い主を乗り越える』爆笑の光景が16.6万回再生と話題を呼んでいます。投稿には「私のことは忘れてくださいｗ」「反応楽しんでる！」「かわいぃ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ドッグランで『愛犬の姿が見当たらない』と思い、辺りを見渡したら…『衝撃の光景』】

人が大好きなわんこがドッグランに来ると…？

TikTokアカウント「paseri01310131」に投稿されたのは、イングリッシュブルドッグの「ぱせり」君がドッグランを訪れた際の一コマ。

ふと気が付くと愛犬の姿が見当たらない…。あたりを見渡した投稿者さんの目に飛び込んできたのは、ベンチに座った知らない方の足元で寛ぐぱせり君のお姿…！

投稿者さんを見る冷ややかな目線とは打って変わり、頭をナデナデされるとうっとり心地よさそうなぱせり君。愛犬のこんな姿には、思わず『新しい飼い主見つかった』と自虐的なコメントを呟いてしまうほど。

知らない人と見つめ合うわんこ♡

ちょっぴり犬見知りだというぱせり君。ドッグランでの楽しみは、ほかのわんこの飼い主さんと触れ合うことだといいます。とはいえ、まったくの初見の人と見つめ合い笑顔を見せる愛犬の姿を見た投稿者さんの胸中は複雑だったことでしょう。

ぱせり君のがっしりとした筋肉質の体型と、鼻ぺちゃで愛くるしいお顔とのギャップにキュンキュンしてしまう気持ちもよくわかります。人たらしなぱせり君、自分の可愛さを分かっているのかも…！？そう勘ぐってしまいますね。

飼い主を乗り換えた…！？

時おり横目でチラリと見るのは、やはりご主人様の様子が気になるのでしょうか。それでもやっぱり人が大好きなぱせり君、最後は投稿者さんの顔を正面から見つめ、まるで『お世話になりました』と挨拶をしているようだったとか。

「人類みな友達♪」を体現したような、人たらしでチャーミングなぱせり君。多くの人をキュンキュンさせ笑いを誘ったのでした♡

この投稿には「気に入った♡って感じ」「早く戻っておいで～！」「可愛いんですけど」などのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「paseri01310131」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております