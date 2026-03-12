【アオアシ Season2】10月放送開始！ ティザービジュアル＆ティザーPV公開
TVアニメ『アオアシ Season2』が、2026年10月4日（日）より放送予定であることが発表。ティザービジュアルとティザーPVが公開された。
『週刊ビッグコミックスピリッツ』にて2015年より連載され、2025年8⽉発売の第40集をもって堂々完結を迎えた⼤⼈気サッカー漫画『アオアシ』（著・⼩林有吾）。累計部数は2500万部を突破するなど、連載終了後もなお⾼い⽀持を集め続けている。
TVアニメは2022年4⽉から9⽉まで放送され、リアルなサッカー描写と、主⼈公・⻘井葦⼈の等⾝⼤の成⻑を描く物語が話題に。アニメファンのみならず、スポーツファンなど幅広い層の⼼を掴んだ。
このたび、TVアニメ『アオアシ Season2』がNHK Eテレにて2026年10⽉4⽇（⽇）より放送予定となることが発表された。4⽉よりNHK Eテレにて再放送が決定しているTVアニメ『アオアシ Season1』と続けてTVアニメ『アオアシ Season2』をお楽しみに。
さらにティザービジュアルとティザーPVが公開された。
本ビジュアルでは、Aチームへの昇格を果たした主⼈公・⻘井葦⼈が、「思考するサッカー」をイメージしたサッカーノートの上で⼒強く⽴つ姿が描かれている。アシトの進化と挑戦が新たなステージであるAチームという舞台でどのような輝きを放つのか――「Season2」への期待がふくらむビジュアルが完成した。
さらに、物語が新たなステージへと突⼊する「Season2」待望のティザーPVが公開された。
次なる舞台はプレミアリーグ…いよいよAチーム編開幕。決意に満ちた表情で新天地へと⾜を踏み⼊れるアシトたちの姿、そしてAチームに所属する上級⽣たちの姿を収めた、「Season2」への期待が⼀層⾼まる映像となっている。
さらなる成⻑を遂げる彼らの活躍を、ぜひ「Season2」で楽しもう。
そして3⽉29⽇に開催されるAnimeJapan 2026内、ShoPro（⼩学館集英社プロダクション）ブース（A40）にて、TVアニメ『アオアシ Season2』スペシャルステージの実施が決定。⻘井葦⼈役 ⼤鈴功起・⼀条花 役 河瀬茉希・福⽥達也役 ⼩林親弘の3名が登壇。4⽉からのTV アニメ『アオアシ Season1』再放送開始直前に、10⽉放送予定の「Season2」情報も盛りだくさんでお届けされる。
さらに ShoPro ブースではTVアニメ『アオアシ』の世界を楽しめるビジュアル展⽰やティザービジュアルポストカードの配布も実施。ぜひShoProブースにも⾜を運んでほしい。
（C）⼩林有吾・⼩学館／「アオアシ Season2」製作委員会
