手軽に作れて助かる！「炊き込みご飯」が春のお弁当にぴったり

春のお弁当に◎手軽に作れる「炊き込みご飯」

ごちそう感たっぷりの、炊き込みご飯。お弁当に入れるとパッと華やぐのもいいですよね。今回は5つのレシピをフィーチャーしました。

旬のたけのこをたっぷり

子どもの好きなツナ＆コーン味

桜えび＆枝豆で彩りよく

カリカリ梅の食感が楽しい

韓国風にアレンジしても

冷めてもおいしいお弁当で楽しい毎日を

お弁当作りでは、どんなおかずを入れるのかを考えるのが大変。でも炊き込みご飯なら、味がしっかりついていて具が入っているので、おかずをあまり入れなくても満足できるのも嬉しいところ。

そこで今回は、お弁当にぴったりの彩り豊かなレシピを揃えました。旬のたけのこや桜えびを使って春らしさを出すもよし、カリカリ梅や韓国風のアレンジも絶品！

炊き込みご飯は作るのが難しいイメージがありますが、今回は簡単に作れるレシピばかりなのでご心配なく。冷めてもおいしい炊き込みご飯のお弁当、ぜひ全レシピ制覇してください。

「お弁当」の基本ルール

水分が少ないおかずを選ぶおかずの味つけは濃いめにするおかずは十分に加熱調理する作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておくおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する