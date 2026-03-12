手軽に作れて助かる！「炊き込みご飯」が春のお弁当にぴったり
春のお弁当に◎手軽に作れる「炊き込みご飯」
ごちそう感たっぷりの、炊き込みご飯。お弁当に入れるとパッと華やぐのもいいですよね。今回は5つのレシピをフィーチャーしました。
旬のたけのこをたっぷり
子どもの好きなツナ＆コーン味
桜えび＆枝豆で彩りよく
カリカリ梅の食感が楽しい
韓国風にアレンジしても
冷めてもおいしいお弁当で楽しい毎日を
お弁当作りでは、どんなおかずを入れるのかを考えるのが大変。でも炊き込みご飯なら、味がしっかりついていて具が入っているので、おかずをあまり入れなくても満足できるのも嬉しいところ。
そこで今回は、お弁当にぴったりの彩り豊かなレシピを揃えました。旬のたけのこや桜えびを使って春らしさを出すもよし、カリカリ梅や韓国風のアレンジも絶品！
炊き込みご飯は作るのが難しいイメージがありますが、今回は簡単に作れるレシピばかりなのでご心配なく。冷めてもおいしい炊き込みご飯のお弁当、ぜひ全レシピ制覇してください。
「お弁当」の基本ルール
水分が少ないおかずを選ぶ
おかずの味つけは濃いめにする
おかずは十分に加熱調理する
作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておく
おかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める
素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める
持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する