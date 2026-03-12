筍ご飯【材料】（4人分）お米 2.5合タケノコ(ゆでたもの) 1/2本油揚げ 1/2枚だし汁 適量木の芽 適量<調味料>酒 大 3みりん 大 1薄口しょうゆ 大 1塩 小 1/2【下準備】1、＜皮付き筍のゆで方(筍・小3本、赤唐辛子・3本、ぬか・1カップ、水・筍がつかるぐらい)＞筍は掘り出されてから時間が経つとどんどん堅くなりますので、買い求めてすぐにゆでて下さい。2、大きめの鍋にたっぷりの水を入れて、ぬか1/3カップを混ぜ、赤唐辛子1本を半分に切って入れる。皮付き筍1本はよく洗って先を斜めに切り落とし、皮に縦に切り目を入れる。鍋に入れて火にかけ、煮立てば中火にして、40分間ゆでる。3、根元に竹串をさしてみて、スーッと通ればOK。通りにくければ更に約15分ゆでて同様に竹串を刺して確認して下さい。(筍は、土から掘り出されて時間がたつほど固くなるので、掘り出されて１日以上たっているものは１時間以上ゆでます。)4、触れるくらいまで自然に冷まし、流水でよく洗い、縦に入れた切り込みからはがすように皮をむく。むきとった皮の内側を上にして置き、根元の方から軽く包丁を入れて、柔らかい姫皮だけを細切りにして水に放つ。【作り方】1、米は炊く30分前に洗って、ザルにあげる。ゆで筍は食べやすい大きさの薄切りにする。油あげは熱湯に通して油抜きし、縦半分に切って細切りにする。鶏肉などを入れても美味しいですが、生の筍の場合は、シンプルに筍の味を楽しむ為、油揚げだけを加えます。2、炊飯器に米、＜調味料＞を入れ、2.5合の線までの分量のだし汁を加え、最後にゆで筍、油あげを加えて普通に炊く。3、炊きあがれば10〜15分むらし、全体に混ぜて余分な水分を飛ばし器に盛りつけ、木の芽を散らす。【このレシピのポイント・コツ】木の芽は手の平にのせて、空気で叩くつもりで手と手の間に空間を作りながら、ポンとたたいて、ふわっと香りを出します。