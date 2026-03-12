この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

東大博士課程の韓国人が激白「ルールを守らない迷惑外国人は排除すべき」これが賢い“日本人ファースト”の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東大博士課程に在籍するパクくん氏が、自身のYouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」で「『日本人ファースト』に外国人が感じる3つのモヤモヤ。もう我慢できない」と題した動画を公開。「日本人ファースト」という考え方を肯定しつつも、日本社会にとって有益な外国人とそうでない外国人を冷静に区別し、戦略的に付き合う必要性を訴えた。



動画でパクくん氏は、まず「日本人ファースト、これはね、当たり前の話なんですよ」と断言。どの国も自国民が納めた税金で社会が成り立っており、自国民を優先するのは当然の権利であると主張した。その上で、理想論として「地球の市民として、外国人も対等に受け入れるべきだ」という意見にも理解を示しつつ、「現実には誰かの税金で動いてる」「誰かの負担の上で外国人が生活させてもらってる」と、その現実的な側面を指摘する。



こうした現状を踏まえ、パクくん氏は「日本人ファースト」が「外国人アウトっていう意味になってはならない」と警鐘を鳴らす。重要なのは、国籍でひとくくりにせず、個々の行動で判断する「仕分け」であると語った。「日本人にプラスになる外国人は、どんどんいてもらう」「逆にルールを守らない外国人、税金だけ食いつぶす外国人は冷たくても排除する」という冷静な判断こそが、日本の国益にかなう戦略だと述べた。



具体例として、一部の観光客による迷惑行為や、不法滞在者などの存在が、真面目に暮らす大多数の外国人への偏見を助長している現状を憂慮。このような迷惑な外国人は「外国人という枠を超えて、日本の社会に迷惑をかける存在」とし、厳しく対処すべきだと主張した。一方で、日本の科学技術や医療、建築業界で目覚ましい貢献をしている優秀な外国人の事例を紹介。「日本は完成品をもらってる」「使わなきゃ損になる人材」と述べ、こうした人材を海外で育成するコストを考えれば、積極的に活用することが日本にとって大きな利益になると力説した。



最後にパクくん氏は、「誰が日本に貢献してくれているかを見極めること」こそが重要であり、世界のどの国でもそうである、と結論づけた。働いてくれる外国人はしっかり守る、迷惑ばっかりの外国人はしっかり切るという戦略的な視点が、結果的に「日本人の生活を守り、社会を豊かにする」真の日本人ファーストにつながるのではないかと問題提起し、動画を締めくくった。