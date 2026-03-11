こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）などが観測した渦巻銀河「IC 2497」。

こじし座の方向、地球から約6億5000万光年先にあります。

渦巻腕（渦状腕）がぼんやり輝くIC 2497の下方には、奇妙な緑色の天体が浮かんでいます。これは「Hanny's Voorwerp」（オランダ語で「ハニーの天体」）と呼ばれるガス雲で、天の川銀河と同じくらいの大きさがあります。

【▲ 渦巻銀河「IC 2497」（上）とガス雲「Hanny's Voorwerp」（下）（Credit: NASA, ESA, William Keel (University of Alabama, Tuscaloosa), and the Galaxy Zoo team）】

この天体は、オンライン天文学プロジェクト「Galaxy Zoo（ギャラクシー・ズー）」に参加していたオランダの教師、Hanny van Arkelさんが2007年に発見しました。Hanny's Voorwerpという名前は、Hannyさんにちなんで名付けられています。

クエーサーの“光のこだま”と新たな星々の誕生

Hanny's Voorwerpは、隣接するIC 2497を取り巻く長さ約30万光年に及ぶガスの帯の一部が見えているにすぎません。

鮮やかな緑色は、ガス雲に含まれる酸素の発光によるものです。この発光は、かつてIC 2497の中心部に存在したクエーサー（巨大なブラックホールを動力源とする非常に明るく活動的な銀河核）からの強力なビーム状の電磁波を浴びたことで、ガス雲の酸素が電離したことを意味します。

ただ、エネルギー源であったクエーサーは過去20万年以内に活動を停止していて、現在は観測されていません。Hanny's Voorwerpから放たれた酸素の発光は「光エコー」の一種で、クエーサーから発せられた光がガス雲へ到達するまでの時間差によって、かつてのクエーサーの活動の影響が遅れて地球に届いたものなのです。

また、ハッブル宇宙望遠鏡による詳細な観測は、Hanny's Voorwerpの新たな側面を明らかにしました。ガス雲の先端に見える黄色やオレンジ色の領域で、誕生から数百万年程度の新しい星の集団が見つかったのです。この星々を生み出した星形成活動は、IC 2497の中心部から流れ出たガスがHanny's Voorwerpのガスと衝突することで促されたと考えられています。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡とWIYN望遠鏡（アメリカ・アリゾナ州のキットピーク国立天文台）のデータを組み合わせて作成し、ESA（ヨーロッパ宇宙機関）から2011年1月10日付で公開されたもので、ESAのハッブル公式アカウントが2026年3月5日付で改めて紹介しています。

参考文献・出典ESA/Hubble - Hubble zooms in on a space oddity