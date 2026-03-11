『おジャ魔女どれみ』見習いタップ、ぺぺルトポロンがアクセサリーに 大人の女性に“ときめきの魔法”かける
テレビアニメ『おジャ魔女どれみ』のコラボレーションアクセサリーが、14日午後9時〜29日午後11時59分の期間、Liquem公式オンラインショップにて一斉予約販売される。
本作は、1999年より朝日放送・テレビ朝日系列で4年間放送されたシリーズ。 ひょんなことから魔女見習いになった3人の少女、どれみ、はづき、あいこを中心に、学校と「MAHO堂」というお店を舞台に、一人前の魔女になるためのマジカルでミラクルな修行の毎日が続く物語。シリーズを通しておんぷ・ももこ・ハナちゃんら魅力的なキャラクターが増えていった。
2020年に20周年記念作品『魔女見習いをさがして』が全国劇場で公開され、大人のための新たな“魔法”の物語を届けた。2024年に『おジャ魔女どれみ』シリーズは25周年を迎え、新規映像の公開やイベント『おジャ魔女どれみ25周年メモリアル展』の実施など、さらなる盛り上がりを見せている。
今回のコラボレーションでは、“もしも今、もう一度魔法を信じることができたら世界はどう見えるか？”という問いがテーマに掲げられた。Liquemの特徴でもある重厚感や、トイライクな樹脂造形は、単なる装飾ではなく、日常に「ときめき」を呼び戻すための現代の魔法の道具。鏡を見るたび、手元が視界に入るたび、あの日のワクワクを思い出し、「ハッピー・ラッキー」な気持ちで一日を始められる。そんな、今の女性たちの背中を優しく押すようなストーリーがアクセサリーに込められた。
■商品ラインナップ（税込）
見習いタップピアス/イヤリング 4400円
見習いタップリング 4180円
ぺぺルトポロンイヤカフ 3520円
五線譜リング 3960円
スペシャルブルームリング（見習いタップver.） 3850円
♪ピアス/イヤリング（どれみ＆はづき） 3740円
♪ピアス/イヤリング（あいこ＆おんぷ） 3740円
