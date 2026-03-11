引越し時の不用品放置でいくら請求された？「10万円以上」の高額請求も
ゴンが運営する「粗大ゴミ回収本舗」は3月2日、「引越し時の不用品放置と原状回復費用に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は2月、過去3年以内に引越しを経験した全国の男女500名を対象に、インターネットで実施した。
不用品を事前に処分できなかった理由
引越し当日、不用品を残して退去した経験がある人は約1割だった。処分できなかった理由は、「引越し当日まで使う必要があった」「自治体の回収予約が埋まっていた」が同率1位(各17名)だった。
不用品を残した際に請求された金額について聞くと、「1万円〜3万円未満」が最多だが、「10万円以上」という高額請求に至ったケースもあった。
請求された金額
請求された金額について、どう感じるか尋ねると、「自分で事前に業者を呼ぶより高い(かなり高い・少し高い)」と約7割が回答している。不用品の放置経験者に限定し、請求された金額をどう感じるか尋ねたところ、約9割が「かなり高い」「少し高い」と答えた。
請求された金額に対しての所感
