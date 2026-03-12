この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない大阪「あべのベルタ」衰退の真実。「究極の後回しリレー」が生んだ再開発の闇とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が「【廃墟化した都会の高級デパート】いまや店内はシャッターだらけ… 大阪トップクラスの巨大商業施設の現状が衝撃的なことになっていました【ゆっくり解説】」を公開した。



動画では、大阪市にある巨大商業施設「あべのベルタ」の現状を取り上げ、華々しい再開発プロジェクトが巨額の赤字を抱えるに至ったメカニズムを紐解いている。動画はまず、あべのハルカスやキューズモールといった人気スポットからわずかな距離にありながら、あべのベルタの店内はシャッターが閉まった店舗が多く、閑散としている現状を提示する。



案内人は「かつてはバブルの夢って言われてた場所なんだぜ」と語り、昭和の豪華な内装やシャンデリアが残る館内を紹介した。なぜこのような事態に陥ったのか。案内人は再開発失敗のメカニズムとして4つの原因を挙げる。1つ目は、担当者が自身の代で失敗を認めたがらずに計画を引き継ぐ「事なかれ主義」である。案内人はこれを「究極の後回しリレーなんだよ」と表現した。



2つ目は「金利地獄」である。計画が開始から完成まで42年も長引いた結果、市債の利子だけで1,639億円に膨れ上がり、事業の赤字全体の約46％を占める事態を招いた。さらに、核テナントとして入居していた「そごう」が早期に撤退した影響で「空き店舗の連鎖」が発生した。「まさに心臓を抜かれたみたい」な状況となり、他のテナントも次々と姿を消した。



そして、主要駅から地下道で直結させるインフラ計画が頓挫した影響による「人の流れの読み違え」も致命傷となった。案内人は「一番大事な人の流れを読み違えると、どんなに立派な計画もズレてしまうんだ」と指摘する。一方で、近年はあべのベルタを「時代を語る建築」として見直す動きもあるという。「レトロビル商店街フェス」が開催されるなど、新たな視点が向けられている。案内人は「昭和の夢がそのまま時間に取り残されてる」と述べ、単なる失敗の象徴としてではなく、歴史が詰まったレトロな空間としての価値が再評価されつつあると結論付けた。