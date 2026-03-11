【傍若無人】はなんて読む？ビジネスの場でも使われる常識漢字

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！



「傍若無人」はなんて読む？ 「傍若無人」という漢字を見たことはありますか？ 普段はなかなか目にしない漢字ですが、実はビジネスの場でもよく使われる熟語ですよ。 いったい、「傍若無人」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ぼうじゃくぶじん」でした！ 「傍若無人」とは、人の感情や意見を無視して自分勝手に振る舞う様子を表す言葉です。ビジネスの場でも、他人を尊重せずに自己中心的な行動をする人に対して使われることがあります。 漢字のそれぞれの意味を組みあわせると、「傍若無人」の全体の意味がより明確になりますね。 この言葉の読み方を覚えておくと、ビジネスの場で的確に意見を述べる際に役立つかもしれません。 ただし、使う際には相手の立場や適切なタイミングで意見を伝えることが重要ですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『四字熟語を知る辞典』

・『四字熟語辞典』（学研）

ライター Ray WEB編集部