「屈辱の除外」“アジア選手ランキング”で森保ジャパンMFの選外に韓国メディアが驚き「日本は２人だけ」「アジアの王は韓国」
海外サイト『MAD FOOTBALL』が先日発表した、大陸別のトップ６選手ランキングが物議を醸している。
アジアは、１位がソン・フンミン（韓国／ロサンゼルスFC）、２位がキム・ミンジェ（韓国／バイエルン）、３位が三笘薫（日本／ブライトン）、４位がイ・ガンイン（韓国／パリ・サンジェルマン）、５位が上田綺世（日本／フェイエノールト）、６位がアブドゥコディル・クサノフ（ウズベキスタン／マンチェスター・シティ）という順位となった。
この結果を受け、韓国メディア『OSEN』は「韓国はアジアの王だ。ソン、キム、イの“ビッグスリー”が大陸を制覇。日本は２人だけで久保が選外の屈辱」と報じた。
「世界中のサッカーファンの注目を集めたこのアジアのリストは、韓国サッカーの地位を確固たるものにした」
同メディアは「韓国が上位を独占する一方で、日本は苦戦を強いられた。ランクインしたのはわずか２名。３位に三笘、５位に上田が入った。とりわけラ・リーガで活躍する久保建英は、トップ５にも入れないという屈辱を味わった」と続けた。
24歳MFのランク外は驚きだったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】欧州、南米、アフリカ、アジアのTOP６選手ランキング
アジアは、１位がソン・フンミン（韓国／ロサンゼルスFC）、２位がキム・ミンジェ（韓国／バイエルン）、３位が三笘薫（日本／ブライトン）、４位がイ・ガンイン（韓国／パリ・サンジェルマン）、５位が上田綺世（日本／フェイエノールト）、６位がアブドゥコディル・クサノフ（ウズベキスタン／マンチェスター・シティ）という順位となった。
「世界中のサッカーファンの注目を集めたこのアジアのリストは、韓国サッカーの地位を確固たるものにした」
同メディアは「韓国が上位を独占する一方で、日本は苦戦を強いられた。ランクインしたのはわずか２名。３位に三笘、５位に上田が入った。とりわけラ・リーガで活躍する久保建英は、トップ５にも入れないという屈辱を味わった」と続けた。
24歳MFのランク外は驚きだったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】欧州、南米、アフリカ、アジアのTOP６選手ランキング