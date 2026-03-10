スタイリッシュなデザインのFFセダン

トヨタは、アメリカの“トランプ関税”と呼ばれる政策への対策の一環として、北米の工場で生産するクルマを2026年から順次、日本市場へ導入する計画を発表しました。

その具体的なラインナップには、ピックアップトラックの「タンドラ」、3列シートを持つクロスオーバーSUVの「ハイランダー」、そして4ドアセダンの「カムリ」が含まれています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「最新型カムリ」です！ 画像で見る（30枚以上）

この中でカムリは、2023年の末まで日本国内でも生産・販売されていたため、聞き覚えのある名前ですが、今回導入が予定されているのはどのようなモデルなのでしょうか。

そのルーツは、1980年1月にスペシャリティクーペ「セリカ」の部品を活用して生まれた「セリカ カムリ」にあります。1982年に登場した2代目からはセリカの系譜を離れ、前輪駆動(FF)レイアウトを採用することで広い室内空間を確保したミドルクラスセダン「カムリ」として新たな道を歩み始めました。

海外、特に北米市場で高い評価を得たカムリは、4代目から日本仕様と北米仕様で異なるモデルを展開するようになります。この時、北米仕様の4代目カムリは、日本国内で「セプター」という名前で販売されました。

その後、6代目からは再び北米仕様と共通のボディとなり、2023年末に10代目の販売が終了すると同時に、その名前は日本のラインナップから消えることになりました。

しかし、海外ではカムリの歴史は途切れることなく続いており、フルモデルチェンジを実施して販売が継続されています。今回、日本への導入が予定されているのは、2023年秋に発表された通算11代目にあたる現行モデルです。

この11代目カムリは、10代目と同じくTNGAの「GA-K」プラットフォームを基盤とし、前輪駆動を基本とする4ドアセダンというコンセプトは踏襲しています。ただし、主要市場である北米やオーストラリアの仕様ではガソリンモデルが設定されず、ハイブリッド専用車となった点が大きな特徴です。なお、日本で販売されていた旧型もハイブリッドモデルのみでした。

搭載されるパワートレインは、2.5リッター直列4気筒エンジンとモーターを組み合わせたもので旧型と同様ですが、ハイブリッドシステムは最新の第5世代が採用され、より小型で高出力なものへと進化しています。

エクステリアでは、フロントマスクに最新のトヨタ車に共通する「ハンマーヘッド」デザインが採用されました。インテリアには12.3インチの大型ディスプレイを備えたマルチメディアシステムが備わるほか、最新の運転支援システム「トヨタセーフティセンス」も搭載されています。

興味深いことに、オーストラリア市場向けの右ハンドル仕様は、現在も日本で生産され輸出されています。しかし、今回の計画では、ケンタッキー州にある工場(トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・ケンタッキー)で生産されるモデルの導入が検討されています。

計画通りに進めば約3年ぶりの復活となるカムリですが、日本のユーザーに向けた仕様がどのようになるのか、今後の動向が注目されます。