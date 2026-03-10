高学歴で仕事もできるのに「恋愛は幼稚」な男性の特徴3つ。成功体験を重ねた“自己肯定感の高さ”が裏目に
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆「40代の元彼」「30代の元々彼」の共通点は“精神年齢低め”
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回の相談者は「年上の男性がタイプ」という奈々未さん（仮名・女性・27歳）。年上男性の大人で器が大きいところが好みだそうですが……。
「1か月前に別れた元彼は40歳の商社勤務。その前に付き合っていた元々彼は37歳のプログラマー。職種は全然違いましたが高学歴でシゴデキというのが共通点。でも2人とも中身が“お子ちゃま”で幼稚すぎるという共通点もあったんです。
頭がいいからロジカル思考はできるんですけど、プライドが高いからか、自分のことを“大人”だと勘違いしてるからなのか、私がなにか不満を言ったり指摘したりすると、とにかく論破しようとしてきて……。どちらの場合も私が呆れ果てて私からお別れしたという経緯です。
こういう“ハイスペ中年”なのに実は幼稚な男ってけっこういますよね。どういう特徴があるんでしょうか？」（奈々未さん）
まず前提として、高学歴でシゴデキの中年男性が、奈々未さんの元彼2人のような“お子ちゃま”ばかりというわけではありません。当然、本当に人間性が素晴らしい人格者だというエリート中年男性も多くいます。
ただ、たしかに一定の割合で、年齢や肩書きやスペックから器の大きな大人かと思いきや、精神年齢が低いままというタイプの中年男性がいるのも事実です。
それでは、ここからは「“ハイスペ中年”なのに実は幼稚な男」の特徴を3つ、紹介していきます。
◆（1）「自分の考え方が唯一無二で正しい」と思い込んでいる
エリートとして何十年と生きてきた彼らのなかには、それだけ成功体験を積み重ねていることもあり、「自分の考え方が正しい」と思い込んでいる人が多くいます。
選択、決断、方針、主張…そういった自分の価値観が正しいと考えること自体は、自己肯定感が高く、良いことではありますが、精神的に未成熟な中年はここからがちょっと異質。
「自分の考え方が“唯一無二で”正しい」と妄信しているのです。それは裏を返すと「自分と違う考え方は間違っている」という思考になっているということ。
そういう幼稚な中年は、パートナー（妻・彼女）に自分の価値観を押し付けようとしたり、パートナーの価値観を頭ごなしに否定したり……。
そもそも価値観というのは多様なもので、人それぞれの考え方によってその人なりの正解があるもの。要するに世の中に“正解”はいくつもあるということなのです。
しかし幼稚な中年は、正解は1つしかないと思い込んでおり、しかもその正解は自分の価値観だと信じ込んでいるので、パートナーにモラハラ的な言動をすることも少なくありません。
◆（2）「僕は誠実」「俺はやさしい」と自認し、公言している
幼稚な中年たちは、精神年齢が低いゆえに、自己を客観視できないという特徴もあります。
