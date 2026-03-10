この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「お金なくてもなんとかなるよは無責任」3人目の壁に悩む親たちへ。子育てのリアルな金銭問題

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「【LIVE切り抜き】3人目欲しいけど金銭的に厳しい…どうするのが正解？」と題した動画を公開。「お金なくてもなんとかなるよは無責任だと思います」と断じ、子どもを何人持つかという問題において、安易な精神論ではなく、各家庭の価値観に基づいた具体的な計画の重要性を説いた。



動画では、「来月から仕事復帰、でも3人目も欲しい、でもお金も厳しいって、最近永遠にループしてます」という視聴者からの切実な悩みが紹介された。HISAKOさんはこの葛藤に深く共感を示しつつも、周囲から言われがちな「お金なくてもなんとかなるよ」という言葉は「無責任だと思います」と一蹴した。



その上で、この問題の核心は金額の多寡ではなく、「子どもに果たしてどこまでしてあげるか」という各家庭の価値観にあると指摘。私立への進学や多くの習い事、海外旅行、大学卒業までの完全な経済的支援など、すべてを親の責任と考えるならば3人目は厳しいかもしれないと語る。一方で、公立への進学を基本としたり、大学費用は奨学金も視野に入れるなど、「それでOKとしようっていう価値観なんやったら3人目は行けるかもしれへん」と述べ、完璧を求めない選択肢もあると示した。



HISAKOさんは、経済的に厳しいのであれば無理に決断せず、「永遠とループを5年とか10年とかしてたらいいと思う」と意外な見解を提示。年齢を重ねれば、否が応でも「諦めざるを得ない時期っていうのが来る」ため、それまでは悩み続けることも一つの選択だと語った。そして、曖昧な希望にすがるのではなく、具体的なライフプランをシミュレーションし、現実的な着地点を見つけることが大切だと締めくくった。