ジャングリア沖縄、県民限定「子ども無料」再び 反響を受け“期間限定”で実施
沖縄北部のテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」は、沖縄県民を対象にした「お子さま無料キャンペーン」を3月13日から4月28日まで期間限定で実施する。2025年12月から2026年2月に行われた同キャンペーンが好評だったことを受け、第2弾の開催が決まった。
【写真】「最高の思い出を」ジャングリア沖縄「県民限定」子ども無料が再び
本キャンペーンは、沖縄県在住者を対象に、大人1人につき中学生以下の子ども1人の入場料を無料にする取り組み。前回は多くの家族が来園し、パーク内が子どもたちの笑顔であふれたことから、県民への感謝を込めて再実施する。
前回の実施期間（2025年12月1日〜2026年2月1日）には、来園者から「子どもたちや県民がみんなハッピーになる夢のような企画」「最高の思い出を作ることができた」「また実施してほしい」などの声が寄せられたという。こうした反響を受け、より多くの県内の子どもたちに体験してもらう機会として再び実施することになった。
背景には、同パークが推進する「おきなわ未来づくりプログラム」の取り組みもある。県内企業を中心に30社以上が参加する基金活動で、これまでの参加総額は約5000万円に達し、その一部を沖縄の子どもたちの支援活動に充てている。名護市立大宮中学校の「スマイラルプロジェクト」への支援や、今帰仁村の創作エイサー団体「今帰仁子供太鼓いまじん」の海外遠征支援なども行ってきた。
今回のキャンペーンは、こうした活動に加え、沖縄に住む子どもたちに自然やライブエンターテイメントに触れる「本物の体験」を提供することを目的としている。やんばるの自然を生かしたアトラクションやショーを通じて、子どもたちの好奇心や豊かな感性を育む機会につなげたい考えだ。
主催側は「家族が一緒に過ごすかけがえのない時間を生み出し、子どもたちの笑顔と成長につながるきっかけになれば」としている。春の穏やかな気候の中で楽しめる期間に設定されており、家族での来園を呼びかけている。
【キャンペーン概要】
施策名：【沖縄県民限定】お子さま無料キャンペーン
施策内容：沖縄県在住の大人1名につき、同伴のお子さま1名分を無料で招待
販売開始：2026年3月9日（月）20時00分
対象入場日：2026年3月13日（金）〜2026年4月28日（火）
対象者：沖縄県内在住の大人と同伴の4才〜中学生の子ども
購入方法：オフィシャルWEBサイトおよびジャングリア沖縄 チケットブースにて販売（販売数量には限りがあるため、日ごとに予定数量に達し次第、販売を終了）。詳細はキャンペーンページに掲載。
【写真】「最高の思い出を」ジャングリア沖縄「県民限定」子ども無料が再び
本キャンペーンは、沖縄県在住者を対象に、大人1人につき中学生以下の子ども1人の入場料を無料にする取り組み。前回は多くの家族が来園し、パーク内が子どもたちの笑顔であふれたことから、県民への感謝を込めて再実施する。
背景には、同パークが推進する「おきなわ未来づくりプログラム」の取り組みもある。県内企業を中心に30社以上が参加する基金活動で、これまでの参加総額は約5000万円に達し、その一部を沖縄の子どもたちの支援活動に充てている。名護市立大宮中学校の「スマイラルプロジェクト」への支援や、今帰仁村の創作エイサー団体「今帰仁子供太鼓いまじん」の海外遠征支援なども行ってきた。
今回のキャンペーンは、こうした活動に加え、沖縄に住む子どもたちに自然やライブエンターテイメントに触れる「本物の体験」を提供することを目的としている。やんばるの自然を生かしたアトラクションやショーを通じて、子どもたちの好奇心や豊かな感性を育む機会につなげたい考えだ。
主催側は「家族が一緒に過ごすかけがえのない時間を生み出し、子どもたちの笑顔と成長につながるきっかけになれば」としている。春の穏やかな気候の中で楽しめる期間に設定されており、家族での来園を呼びかけている。
【キャンペーン概要】
施策名：【沖縄県民限定】お子さま無料キャンペーン
施策内容：沖縄県在住の大人1名につき、同伴のお子さま1名分を無料で招待
販売開始：2026年3月9日（月）20時00分
対象入場日：2026年3月13日（金）〜2026年4月28日（火）
対象者：沖縄県内在住の大人と同伴の4才〜中学生の子ども
購入方法：オフィシャルWEBサイトおよびジャングリア沖縄 チケットブースにて販売（販売数量には限りがあるため、日ごとに予定数量に達し次第、販売を終了）。詳細はキャンペーンページに掲載。