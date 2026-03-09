【会話力が上がる】人と話すのが苦手な方へ。プロの書店員が選ぶ、自信がつく本6選

今月のお客様のご依頼は…… 人と話すのが苦手。もっと自信をもって話したり、コミュニケーションを楽しんだりしたいです。

今回の選書担当 書店員芸人 カモシダせぶんさん 芸人活動と並行し、2つの書店に勤める現役書店員。9 月19日には初小説『探偵はパシられる』（PHP研究所）発売予定。

公式X：@kamo_books 「いか文庫」店主 粕川ゆきさん 書店勤務のかたわら、店舗も商品もない「エア本屋」・いか文庫を発足。リアル書店での選書やイベントを通じ、本との出会いを提供している。

書店員芸人 カモシダせぶんさん

おすすめ3選

15人間にも役立つ!?猫目線の生き方指南書 猫語の教科書／

著：ポール・ギャリコ 訳：灰島かり ちくま文庫 704円 人と話すのが苦手。それを克服するために人に相談するのもむずかしい……そんなかたは猫から意見をもらってみては？ この一冊は、猫が猫のために「どう人間に取り入って幸せな家猫生活を送れるか」ということを書いた本なのですが、「魅惑の表情をつくる」「じょうずな話し方」「愛について」など意外と人間のコミュニケーションにも役立つ話が入っています。なかでも「人間ってどういう生き物？」という章では男性、女性、子どもや独身などさまざまな属性について、猫側の的確な分析とどうやって仲よくしたらいいかが書かれています。読んであなたも猫型人間になりましょう。猫ぐらいツンツンしても、ローカロリーでまわりの人に好かれるのでおすすめです。 編集者のもとに届いた、暗号のような不思議な原稿。解読してみると、なんと猫の手によって書かれた、全国の猫のための「人間のしつけ方」のマニュアルで――。 amazonで買う Rakutenブックスで買う

心理学の知識で苦手な会話を克服！ 今すぐ君の武器になる 今日から使える心理学／

編：文響社 1485円 人と仲よくなるために、会話に「心理学」を使ってみてはいかがでしょう。だけど心理学ってむずかしそう……そう思っているかたにはこの本がピッタリ。なにせこちらは児童向けでもあり、ふりがなもしっかりあるうえにめちゃくちゃわかりやすい説明と例文、美麗なイラストでノンストレスで読めます。コミュニケーションで使えそうなものだと、相手の感情に同意できなくても、相手の立場を考えてあげる「エンパシー」や、意識的に相手と同じ行動をすることで相手から好意を持たれる「ミラーリング効果」など。また自分がなぜ人とうまくしゃべれないのか、その原理も「ハリネズミのジレンマ」などと言語化されているので、その解説を読めば自分の弱さに向き合うことができますよ。 「認知バイアス」「ミラーリング」など、実生活やビジネスシーンで活用できる心理学用語を200 以上収録。10 代から気軽に学べる・使える心理学の入門書。 amazonで買う Rakutenブックスで買う

「いか文庫」店主 粕川ゆきさん

おすすめ3選

ありのままの自分で相手に接する 転がる姉弟 既刊7 巻／

著：森つぶみ ヒーローズ 715円〜 親の再婚できょうだいになった2 人とそのまわりの人たちには、素直な気持ちややさしさが満ちています。1 巻で印象的なのは、弟が転校した先で、しゃべることが苦手な同級生と初めて下校するシーン。みんなにからかわれるので話さないようにしている同級生に対して、弟は気にせず話しかけ、そのうち自然と言葉を発したことに驚く反面、その言葉には「ふ〜ん」と返す。弟がだれに対しても分け隔てなく接する姿に、自分もこうありたいと澄んだ気持ちになります。コミュニケーションはむずかしい……と息苦しさを感じることが多いけれど、空気を読むよりもただ相手を思い、自分らしく接することが大切なのかもしれないと、この物語を読むたびに気持ちが温かくなります。 女子高生の宇佐美みなとに、父親の再婚で弟ができることに。「とってもかわいい男の子」と聞いていたが、弟の光志郎は想像と少し違っていて――。最新7巻が好評発売中。 amazonで買う Rakutenブックスで買う

上手か下手かより何を話すかに目を向ける トットあした／

著：黒柳徹子 新潮社 1760円 明るく元気で早口なのがチャームポイントの黒柳さんですが、NHK入社直後はしゃべり方も声もヘン、個性がじゃま、皆と同じようにできないのかと言われていたそう。でもその後出会った劇作家の先生に「直すんじゃ、ありませんよ。あなたの、そのままが、いいんです！」と言われたことが自信となって、今があるというから驚きです。本書はそんな、黒柳さんが受け取ったさまざまな「ひと言」とエピソードを語った一冊。ちょっとしたひと言でも人生は華やぐし、パワーを与えてくれるし、何年もたってから腑に落ちて身になることもあると気づかせてくれます。話し上手には憧れますが、話し下手だとしても、どんな会話をするかがそのまま自信につながるのだと、勇気ももらえます。 向田邦子や渥美清、永六輔、久米宏……黒柳徹子が人生のさまざまな場面で出会った人と、受け取った言葉たちによって人生をたどりなおした長編エッセイ。 amazonで買う Rakutenブックスで買う

放送作家が伝授！心が軽くなる会話術 トークの教室 「面白いトーク」はどのように生まれるのか／

著：藤井青銅 河出新書 990円 かつて友人に「あなたの話にはオチがない」と言われたことが呪いになっている私に救世主が！ さまざまなラジオ番組で活躍する放送作家さんがまとめたこの本に、「トークは、途中の話が面白ければオチはなくてもいい」と書かれていたんです。じゃあ何をどう話せばいいのか。熱のあることを話す、自分のことを話す、できれば日常ネタで……などのさまざまなキーワードと、具体的なエピソードや実践も加えながらの説明は、たしかについつい聞いちゃうかもと思えることばかり。何か特別なことを話さなくてもいい。日々の中でちょっとおもしろいなと思ったことを、ふだんどおりの自分で、自分の話し方で話せばいいんだと、心も軽くしてくれる楽しい教室です。 放送作家として、あまたのアイドルや芸人たちのトークに寄り添ってきた藤井青銅氏。「おもしろいトークとは何か」を40年以上突き詰めた氏による、トーク術をまとめた一冊。 amazonで買う Rakutenブックスで買う

