第６回ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）が８日、行われ、日本はオーストラリアとの接戦を４―３で制し、Ｃ組１位で６大会連続の８強進出を決めた。１点を追う７回２死一塁、Ｒソックス・吉田正尚外野手（３２）が２試合連発となる決勝の逆転２ラン。３戦連続で「４番」を任された“ＷＢＣ男”が、野球の国際大会では６０年ぶりとなった「天覧試合」で日本を劇的勝利に導いた。９日は試合がなく、１０日にＣ組全勝をかけチェコ戦に臨む。

あきらめかけた日の丸だった。当たり前に映る吉田のＷＢＣ２大会連続の選出だが、真実は紙一重。「今回は無理かもしれない…」。周囲に“覚悟”を漏らすほど、追い込まれていた。

理由は出場に不可欠な保険会社による審査の難航。２４年１０月の右肩手術の故障歴がネックとなり、保険の適用は厳しいとされた。１月末の２次発表での代表メンバー入りも見送られた。それでも、吉田サイドは一縷（いちる）の望みをかけ、運営側に再考を促す直談判。ロースターの提出期限ぎりぎりに問題をクリアし、３０人目の「ラストサムライ」に滑り込んだ。

２３年大会はメジャー移籍初年度ながら出場を決断。大会新の１３打点で世界一の原動力となった。「臭い話ですけど、学生時代にＷＢＣに夢や希望をもらった。だから、その場に立ちたいんです」。あの時の気持ちは今も変わらない。日本の４番には、不屈の侍魂が宿っている。（小松 真也）