米俳優ベン・スティラー（60）が6日、米ホワイトハウスが前夜にSNSに公開した米国とイスラエルによるイラン攻撃を正当化するようなプロパガンダ動画に、自身の出演作「トロピック・サンダー／史上最低の作戦」（2008年）の映像が無断使用されたとして、削除を求めて抗議した。

ホワイトハウスは6日に、「アメリカ流の正義」と題したハリウッド映画から切り取ったヒーロー映像と共に、実際のドローン爆撃作戦と思われる映像を交えた42秒ほどの愛国心をあおる動画を公開。トム・クルーズ主演の「マイノリティー・リポート」から始まる動画には、「トップガン」でクルーズが戦闘機に乗るシーンや「グラディエーター」「スター・ウォーズ」「スーパーマン」「アイアンマン2」「トランスフォーマー」などハリウッドの大作のヒーローたちが次々登場している。

映像の中で、クルーズとロバート・ダウニー・Jrと共に出演した「トロピック・サンダー」の映像が使用されたスティラーは即座に反論。「ヘイ、ホワイトハウス、どうかトロピック・サンダーの映像を消してくれ。我々は使用許可を与えていないし、あなたたちのプロパガンダ機関の一部になるつもりはない。戦争は映画ではない」とXに投稿し、批判した。（千歳香奈子）