ドローンの保管拠点などを攻撃ウクライナ国防省は2026年4月14日、巡航ミサイル「SCALP-EG/ストーム・シャドウ」を使用して、ロシア軍の無人航空機保管庫を攻撃する映像を公開しました。【動画】次々と火柱が…！ これが、ストーム・シャドウでの攻撃の様子です攻撃はロシア占領しているドネツク州にあるドネツク空港近郊の倉庫に対して実施したようです。さらに、弾薬庫への攻撃も行ったとのことで、ウクライナ国防省は「ド