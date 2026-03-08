【Amazonで人気No.1】ヘルシー調理ができるノンフライヤーが24％オフに
今回は、Amazonで一番人気（※1）の「COSORI（コソリ）」のノンフライヤーをご紹介。モダンな外観と機能性が評価され、2022年にはグッドデザイン賞も受賞しています。
※1：2026年3月8日時点のランキング結果
世界9カ国で販売。グッドデザイン賞も受賞したノンフライヤー
カリフォルニアで創業し、アメリカで売れ筋ランキングNo.1（※2）のノンフライヤーメーカー「COSORI」。ドイツ、カナダなど9カ国で販売しており、東京にも事務所があります。
中でも今回ご紹介する「COSORI PRO LE 4.7L エアフライヤー」は2022年にグッドデザイン賞を受賞するなど、高い評価を得ている人気商品です。
※2：Amazonノンフライヤー部門 2022年1月1日〜2022年9月19日で集計
COSORI コソリ ノンフライヤー 4.7L 大容量 家庭用 電気 エアフライヤー 最高温230℃ 揚げ物 ポテト 惣菜 日本語レシピ付き タイマー 自動電源オフ グレー CAF-L501-KJP
14,580円 → 11,020円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
油分85%カットのヘルシー調理が手軽にできる
360°の熱風によるノンオイル調理で、普通のフライヤーより油分を85%カットするヘルシー調理を実現。サクサク食感はそのままに、あっさりとした揚げ物が楽しめます。ダイエット中の人や、脂っこい料理が苦手な人からも選ばれています。
簡単調理で時短を実現
食材をバスケットに入れて温度と時間を設定するだけで自動調理ができるので、フライパン調理のように常に見守っている必要がありません。家事や育児で忙しい時間帯の食事準備がグッと楽になり、家族との団らんの時間をもっととりたい！ という人にもおすすめです。
豊富な調理モードを搭載。初めてでも操作しやすいタッチパネル
鶏肉、ポテト、冷凍食品、ステーキ、魚、野菜、ベーコンなど、9種のプリセットモードを搭載。初めてでもタッチパネルを使った簡単操作で、失敗なく調理できます。特製専用レシピをダウンロードすれば、レパートリーもさらに広がります。
自宅で本格的な肉料理も楽しめる
調理時間は最大60分まで、温度は最高230℃まで設定できるため、お肉に最適な高温調理で外はカリッと、中はジューシーな仕上がりが楽しめます。特別なメニューで、ゲストを招いておもてなしするのにもぴったりです。
大容量ながらコンパクト設計で、収納時も場所をとらない
3〜5人分の料理が作れる4.7Lの大容量でありながら、従来品よりコンパクトなサイズを実現。キッチンの限られたスペースでも置きやすく、大家族のおうちでも活躍すること間違いなしです。
お手入れ簡単。バスケットは食洗機でも洗える
油を使わないので、面倒な油処理や油煙・油滴・におい対策も不要。さらにバスケットは食洗機対応なので、お手入れも楽チンです。洗うのさえ面倒くさい！ という人は、COSORIの「エアフライヤー用紙（100枚セット）」を使えば、焦げ付きを防止してくれる上に使い捨てなので、掃除も不要です。
COSORI コソリ ノンフライヤー 4.7L 大容量 家庭用 電気 エアフライヤー 最高温230℃ 揚げ物 ポテト 惣菜 日本語レシピ付き タイマー 自動電源オフ グレー CAF-L501-KJP
14,580円 → 11,020円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
COSORIのエアフライヤー用紙 100枚セット
2L容量の一人用はこちら
COSORI コソリ ノンフライヤー 2L 一人用 エアフライヤー オイル97％カット 省エネ ミニ 卓上 電気 フライヤー 揚げ物 専用レシピ付き PSE認証済み ブラックCAF-LI211-KJP
8,980円 → 7,450円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
