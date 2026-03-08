WBCプールD

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日（日本時間8日）、一次ラウンド・プールCのニカラグア―オランダ戦（ローンデポ・パーク）が行われた。試合は劇的に決着。2点を追うオランダが9回2死からオジー・アルビーズがサヨナラ3ランを放ち、4-3で勝利した。ニカラグアはWBC初勝利まであと1死から、不運もあって悪夢の展開になった。

歴史的1勝が目前で消えた。ソフトバンク在籍のダウンズの勝ち越し2ランで3-1とリードしていたニカラグア。投手陣もラミレスが5回1失点と好投。9回2死として、初勝利まであとアウト1つに迫った。

しかしラファエラに中前打を許すと、ボガーツの三塁線へのゴロがベースに当たる不運。2死一、三塁とされると、続くアルビーズにサヨナラ3ランを被弾。歓喜に沸くオランダとは対照的に、ナインもファンも失意の様子を見せた。

被弾したオバンドも3番手で好投を続けていたが、敗戦の瞬間はうずくまり、動けなかった。これでニカラグアは2連敗。オランダは1勝1敗とした。



